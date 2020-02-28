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28 февраля 2020, пятница, 12:45 68
Общество 2020-02-28T12:50:39+02:00
Українські Новини
Украинка с круизного лайнера в Японии вылечилась от коронавируса

Украинка с круизного лайнера в Японии вылечилась от коронавируса

Таня Войтюк
Япония, Коронавирус, выздоровление, круизный лайнер, Diamond Princess, Коронавирус в Японии
Украинка вылечилась от коронавируса. Скриншот:YouTube/Princess Cruises
Украинка вылечилась от коронавируса. Скриншот:YouTube/Princess Cruises

Гражданку Украины, у которой был обнаружен коронавирус на борту круизного лайнера Diamond Princess у берегов Японии, выписали из больницы. Об этом сообщает "Украинская правда".

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила, что ранее инфицированную коронавирусом украинку выписали из больницы.

"Украинка была 27 числа выписана из больницы и перевезена в гостиницу. Сейчас посольство Украины в Японии предоставляет нашей соотечественнице необходимое содействие. Остальные трое наших граждан продолжают находиться в медицинских учреждениях. Пока дата их выписки неизвестна", - сказала она.

По словам Зеленко, состояние еще трех украинцев, в которых обнаружили коронавирус на борту круизного лайнера Diamond Princess, улучшается.

Как сообщали Українські Новини, на борту Diamond Princess находились 24 гражданина Украины. У 4-х из них был обнаружен коронавирус. Еще 20 украинцев сейчас находятся на лайнере.

Спустя две недели карантина на берег японского города Йокогама начала сходить первая группа в составе 500 пассажиров лайнера Diamond Princess. Первыми с круизного лайнера сошли пожилые люди в возрасте от 70-80 лет, чьи тесты на коронавирус показали отрицательные результаты.

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