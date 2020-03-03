Соцсети иронизируют над коронавирусом в Украине

После того, как в Украине подтвердили первый случай заболевания человека китайским коронавирусом 2019-nCoV, соцсети разразились незамедлительной реакцией, которую собрали Українські Новини.

"Корона-вирус в Украине. Когда начинаем массовую истерию и приступы ипохондрии?" - задается вопросом Любопытная Мари.

Реакция на коронавирус в Украине в соцсетях. Скриншот: twitter

"Во Львове уже размели антисептики - факт. Теперь бежим за гречкой, солью и мылом! Ну и на молебен, свечку поставить", - пишет Олег Бабий.

Коронавирус в Украине. Скриншот: twitter

"Помни, коронавирус, здесь хозяин - аваковирус", - пишет o, macadamia.

Реакция украинцев на коронавирус. Скриншот: twitter

"Минздрав: в Украине есть первый подтвержденный случай заражения коронавирусом, зарегистрирован в Черновцах. Остальная страна: Черновцы камеры смотреть онлайн", - пишет Останній реченець.

Коронавирус в Черновцах - реакция людей. Скриншот: twitter

"Мойте руки и не забывайте, что Аваков черт, который страшнее коронавируса", - шутит Паны Кіттен.

Коронавирус в Украине - как реагируют люди. Скриншот: twitter

"У меня сейчас весь этаж обсуждает 1 официальный случай коронавируса в Украине. Главное не создавать паники, а то уничтожим сами себя еще до тех пор, когда коронавирус доберется до нас", - пишет пользователь под ником "брекети хоупа".

Призывы не создавать панику в соцсетях из-за коронавируса. Скриншот: twitter

Мем про коронавирус в Украине. Скриншот: twitter

Мем про коронавирус в Черновцах. Скриншот: twitter

Мем про коронавирус в Украине 2. Скриншот: Твиттер

Реакция соцсетей на коронавирус. Скриншот: Твиттер

Как сообщали Українські Новини, 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение в сфере здравоохранения в мире.

Также за сутки количество зараженных коронавирусом увеличилось почти на две тысячи человек.