Коронавирусом заразились более 85 тыс. человек. Данные на 29 февраля

И пока Украина не планирует закрывать границы из-за коронавируса, в мире за сутки увеличилось количество инфицированных до 85 678 человек, умерло уже 2 933 человек.

Больше всего инфицированных в Китае (79 251), Южной Корее (3 150) и Италии (889).

Количество смертей на круизном лайнере "Diamond Princess" увеличилось до 6, выздоровели - 10 человек.

Данные по коронавирусу 28 февраля

Как сообщали Українські Новини, в Министерстве здравоохранения подтвердили 5 случаев заражения у украинцев за границей.



Кроме того, в Израиле из-за коронавируса на карантин отправили 450 военных.

Граждане Украины, которые находятся в Италии - европейском эпицентре распространения коронавируса, не обращаются с просьбами об эвакуации из-за вспышки заболевания.

Также на 19 украинских вокзалах уже обустроили медпункты для изоляции людей с симптомами болезни.



Тем временем в Украине продолжают давать советы о том, как не заразиться вирусом. СНБО рекомендует не подходите ближе 2 метров к тем, кто чихает и кашляет, а МИД советует украинцам в Японии не выходить без масок в общественные места.