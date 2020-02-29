подписаться на рассылку
24.25 24.7
26.55 27.11
˟
  • Новости
  • Мир
  • Коронавирусом заразились более 85 тыс. человек. Данные на 29 февраля
29 февраля 2020, суббота, 17:24 85 Инфографика
Мир 2020-02-29T17:30:01+02:00
Українські Новини
Коронавирусом заразились более 85 тыс. человек. Данные на 29 февраля

Коронавирусом заразились более 85 тыс. человек. Данные на 29 февраля

Валерия Драгомирова
Коронавирус, Количество заболевших коронавирусом, Коронавирус в мире, Инфицированные
Карта распространения коронавируса. Скриншот: gisanddata.maps.arcgis
Карта распространения коронавируса. Скриншот: gisanddata.maps.arcgis

И пока Украина не планирует закрывать границы из-за коронавируса, в мире за сутки увеличилось количество инфицированных до 85 678 человек, умерло уже 2 933 человек.

Больше всего инфицированных в Китае (79 251), Южной Корее (3 150) и Италии (889).

Количество смертей на круизном лайнере "Diamond Princess" увеличилось до 6, выздоровели - 10 человек.

Данные по коронавирусу 28 февраля

Как сообщали Українські Новини, в Министерстве здравоохранения подтвердили 5 случаев заражения у украинцев за границей.

Кроме того, в Израиле из-за коронавируса на карантин отправили 450 военных.

Граждане Украины, которые находятся в Италии - европейском эпицентре распространения коронавируса, не обращаются с просьбами об эвакуации из-за вспышки заболевания.

Также на 19 украинских вокзалах уже обустроили медпункты для изоляции людей с симптомами болезни.

Тем временем в Украине продолжают давать советы о том, как не заразиться вирусом. СНБО рекомендует не подходите ближе 2 метров к тем, кто чихает и кашляет, а МИД советует украинцам в Японии не выходить без масок в общественные места.

Больше новостей о: Коронавирус Количество заболевших коронавирусом Коронавирус в мире Инфицированные

Сегодня у эвакуированных из Уханя граждан повторно возьмут анализ на коронавирус
Верховная Рада в среду рассмотрит отставку Гончарука, - СМИ
Новости
Люксембург стал первой страной мира с бесплатным общественным транспортом 17:52
Коронавирусом заразились более 85 тыс. человек. Данные на 29 февраля 17:24 Инфографика
Денис Шмыгаль может стать и.о. премьер-министра, — СМИ 16:44
В России день рождения блогерши закончился тремя смертями из-за сухого льда 16:21
НАБУ закрыло дело о декларировании недостоверных данных Гладковским, — адвокат 15:45
больше новостей
Повышения пенсии может и не быть: почему выплаты не проиндексируют с 1 марта 05:40
Коронавирус в европейских странах. Фото: who.maps
Коронавирус и ситуация в Европе. Стоит ли украинцам паниковать и сдавать билеты 06:05 Инфографика
В Жмеринке "титушки" городского главы Свитлака жестоко избили активистов, — Нацдружины 18:42
Украинская чемпионка Европы по бегу провалила тест на допинг 09:50
Общенациональные каналы разблокируют до 16 марта 18:16
больше новостей
В Жмеринке "титушки" городского главы Свитлака жестоко избили активистов, — Нацдружины 18:42
Бойко анонсировал отставку Кабмина на этой неделе 09:33
Повышения пенсии может и не быть: почему выплаты не проиндексируют с 1 марта 05:40
Общенациональные каналы разблокируют до 16 марта 18:16
Видео дня: Над Хорватией взорвался метеорит 17:18
больше новостей
Милованов рассказал о трех сценариях коронавируса в Украине: план будет через две недели
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok