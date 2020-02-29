На коронавірус захворіли понад 85 тис. осіб. Дані на 29 лютого

І поки Україна не планує закривати кордони через коронавірус, у світі за добу збільшилася кількість інфікованих до 85 678 осіб, померло вже 2 933 осіб.

Найбільше інфікованих у Китаї (79 251), Південній Кореї (3 150) та Італії (889).

Кількість смертей на круїзному лайнері "Diamond Princess" збільшилася до 6, одужали - 10 чоловік.

Дані щодо коронавірусу 28 лютого

Як повідомляли Українські Новини, у Міністерстві охорони здоров'я підтвердили 5 випадків зараження в українців за кордоном.



Крім того, в Ізраїлі через коронавірус на карантин відправили 450 військових.

Громадяни України, які знаходяться в Італії - європейському епіцентрі поширення коронавірусу, не звертаються з проханнями про евакуацію через спалах захворювання.

Також на 19 українських вокзалах вже облаштували медпункти для ізоляції людей з симптомами хвороби.



Тим часом в Україні продовжують давати поради про те, як не заразитися вірусом. РНБО рекомендує не підходити ближче 2 метрів до тих, хто чхає і кашляє, а МЗС радить українцям в Японії не виходити без масок в громадські місця.