Украина не планирует закрывать границы из-за коронавируса, - Пристайко

Украина не намерена закрывать границы для недопущения коронавируса на территорию страны в товремя, как в Европе насчитывают 621 подтвержденный случай заболевания.

Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью для канала "Украина 24", передают Українськi Новини.

"Мы в принципе не рассматриваем такой вариант, как и все другие страны мира", - сказал он, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли вариант закрытия границ как мера недопущения коронавируса в Украину.

Он также отметил, что Украина усилила проверку на границах и что на данный момент нет заболевших на территории Украины.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом, а СНБО дал советы, как избежать коронавируса в числе которых была рекомендация избегать чихающих людей.

Граждане Украины, которые находятся в Италии - европейском эпицентре распространения коронавируса, не обращаются с просьбами об эвакуации из-за вспышки заболевания.

Тем временем, на 19 украинских вокзалах уже обустроили медпункты для изоляции людей с симптомами болезни.