На 19 украинских вокзалах обустроили медпункты для изоляции людей с симптомами коронавируса

Кроме того, что в Украине определены больницы, куда будут отправлять людей с подозрением на вирус Covid-19, акционерное общество "Укрзализныця" разработало оперативный план действий с целью профилактики завоза и распространения коронавируса.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передают Українські Новини.

"В целом проведены инструктажи персонала, подготовлены средства индивидуальной защиты и специальные помещения на вокзалах в случае обнаружения больных с симптомами респираторных заболеваний с целью проверки подозрения на коронавирус. План подготовлен, руководствуясь распоряжением Кабинета Министров от 2 февраля №93", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что "Укрзализныця" закупила 10 тыс. респираторов, 25 тыс. резиновых перчаток, более 1 тыс. защитных очков, антисептики для рук, средства дезинфекции и защитные халаты.

Кроме того, на 19 вокзалах обустроены медпункты для временной изоляции больных, а на вокзалах станций "Ривне", "Запорожье-1", "Тернополь", "Фастов", "Белая Церковь" организованы помещения для временной изоляции лиц с симптомами респираторных заболеваний.

В данный момент по маршруту следования поездов осуществляют измерение температуры тела пассажиров.

Инфографика: Укрзализныця

Как сообщали Українські Новини, в Украине в связи с быстрым распространением коронавируса в мире, людям начали измерять температуру. Например, в Киеве за сутки проверили температуру у 13 тыс. прилетевших из-за границы украинцев.

Напомним, в Новых Санжарах Полтавской области все 89 граждан, которые прилетели из Уханя, здоровы. Они продолжают находиться на карантине.