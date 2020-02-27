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27 февраля 2020, четверг, 23:51 27
Силовые структуры 2020-02-27T23:52:09+02:00
Українські Новини
Не подходите ближе 2 метров к тем, кто чихает и кашляет, - СНБО дал советы, как избежать коронавируса

Не подходите ближе 2 метров к тем, кто чихает и кашляет, - СНБО дал советы, как избежать коронавируса

Ярина Вацяк
СНБО, Коронавирус, Симптомы коронавируса, Средства от коронавируса, Профилактика коронавируса

Совет национальной безопасности и обороны дал рекомендации, как избежать заражения коронавирусом в то время, как от болезни в мире уже умерли более 2800 человек.

Соответствующее видео опубликовано на странице СНБО в Facebook.

Советы СНБО, как не заразиться коронавирусом:

  • Мойте руки со средствами дезинфекции. Необходимо мыть руки с мылом не менее 20 секунд или со средствами для дезинфекции, содержащим 60% спирта.
  • Избегайте близких контактов. Соблюдайте дистанцию ​​не менее 2 метром от человека, который кашляет, чихает или имеет повышенную температуру.
  • Не прикасайтесь руками глаз, носа, рта. Руки могут контактировать с загрязненными вирусом поверхностями и передать его вашему телу.
  • Кашляйте/чихайте на внутреннюю часть локтя. Когда кашляете, прикрывайте лицо внутренней частью локтя. Это поможет избежать заражения объектов и людей, с которыми вы контактируете.
  • Не употребляйте антибиотики или противовирусные препараты. Пока нет научного подтверждения, что противовирусные средства предотвращают заражение коронавирусом. Антибиотики вообще не уничтожают вирусы, а действуют только против бактерий.
  • Мойте поверхности со средствами дезинфекции. Химические средства дезинфекции, которые могут убивать коронавирус: отбеливатель, хлор, растворители, 75% этанол, уксусная кислота и хлороформ.
  • Используйте маску. ВОЗ рекомендует использовать маски только в том случае, если есть подозрение на контакт с коронавирусом или для помощи больному человеку.
  • Тем, кто находился в Китае контактировал с людьми, которые вернулись из КНР и других стран, где зарегистрированы случаи массового заболевания коронавирусом за последние 14 дней (имеет симптомы и повышенную температуру, кашель, стесненное дыхание, боли в мышцах), нужно позвонить на горячую линию, чтобы получить информацию о дальнейших действиях: 0-800-505-201.

Как сообщали Українські Новини, ранее пресс-секретарь Зеленского Мендель дала советы, как не заразиться коронавирусом, отметив, что он не смертельный.

Тем временем, во многих киевских аптеках отсутствуют медицинские маски, аптечная профессиональная ассоциация объясняет дефицит защитных масок ажиотажем и невозможностью производителей своевременно изготовить необходимое количеств.

 

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