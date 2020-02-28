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  • В Израиле зафиксировали смерть от коронавируса. На карантин отправили 450 военных
28 февраля 2020, пятница, 15:40 138
Мир 2020-02-28T15:42:06+02:00
Українські Новини
В Израиле зафиксировали смерть от коронавируса. На карантин отправили 450 военных

В Израиле зафиксировали смерть от коронавируса. На карантин отправили 450 военных

Елизавета Кесельман
Израиль, Коронавирус, Эпидемия коронавируса, Минздрав Израиля, Коронавирус в Израиле
Израиль Армия Фото: Пресс-служба ЦАХАЛа
Израиль Армия Фото: Пресс-служба ЦАХАЛа

В то время, как смертоносный коронавирус стремительно набирает обороты, новые случаи были зафиксированы еще в нескольких странах. Так, в Израиле зафиксировали первый смертельный случй, а также на карантин в целях профилактики отправили 450 военных. Об этом передает израильское издание Kan.

В частности, генеральный директор министерства здравоохранения страны Моше Бара Симон-Това заявил, что первый подтвержденный пациент с коронавирусом в Израиле вернулся из Италии.

Также 26 февраля Минздрав Израиля предписал гражданам страны, возвращающимся из Италии, проводить 14 дней на карантине дома. Помимо этого, правительство призвало основательно рассматривать потребность зарубежных поездок, избегать посещения международных конференций и собраний, а также религиозных мероприятий, на которые съезжаются люди из нескольких стран.

Из-за опасений распространения коронавируса COVID-19, Министерство здравоохранения Израиля рекомендовало поместить на карантин по меньшей мере 450 военных, которые за последнее время побывали за границей, в частности, в Италии.

На карантин также отправили военных, которые контактировали с зараженными гражданами Южной Кореи, посетивших Израиль на прошлой неделе. Такие меры страна вводит в профилактических целях для недопущения распространения вируса.

Также в сюжете израильского телеканала 12 сообщалось, что около 1,7 тысяч израильтян поместили на двухнедельный карантин. Такие меры страна вводит в профилактических целях для недопущения распространения вируса.

Как сообщали Українські Новини, в Министерстве здравоохранения подтвердили 5 случаев заражения у украинцев за границей.

Также в Беларуси зарегистрировали первый случай коронавируса.

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