МИД советует украинцам в Японии не выходить без масок в общественные места из-за роста коронавируса

В то время, как в Госпогранслужбе отрицают дефицит масок на границе, Министерство иностранных дел рекомендует украинцам, находящимся в Японии или планирующим ее посетить, не посещать массовые мероприятия и пользоваться защитными масками в местах скопления людей в связи с увеличением количества случаев заболеания коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в сообщении консульской службы МИД, передают Українськi Новини. Также рекомендуется избегать районов с зафиксированными случаями заболевания коронавирусом и избегать контактов с больными. Отмечается, что наиболее уязвимыми являются пожилые люди и имеющие хронические заболевания. В случае повышенной температуры и симптомов простуды во время пребывания в Японии, рекомендуется ограничить передвижения и безотлагательно обратиться в медицинское учреждение. Украинцам, которые продолжают находиться в Японии, рекомендуется зарегистрироваться в системе "ДРУГ" по ссылке http:\/\/friend.mfa.gov.ua. В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью, украинцам рекомендуется безотлагательно обращаться в посольство Украины в Японии и на круглосуточную горячую линию МИДа Украины: +38-044-238-16-57. Как сообщали Українськi Новини, 24 февраля МИД порекомендовал украинцам воздержаться от поездок в пораженные коронавирусом провинции Италии и от поездок в Иран. В январе МИД рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в китайский Ухань из-за вспышки коронавируса.