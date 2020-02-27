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27 февраля 2020, четверг, 16:48 29
Общество 2020-02-27T16:48:07+02:00
Українські Новини
МИД советует украинцам в Японии не выходить без масок в общественные места из-за роста коронавируса

МИД советует украинцам в Японии не выходить без масок в общественные места из-за роста коронавируса

Елизавета Кесельман
МИД, МИД Украины, Коронавирус, Коронавирус в Японии

В то время, как в Госпогранслужбе отрицают дефицит масок на границе, Министерство иностранных дел рекомендует украинцам, находящимся в Японии или планирующим ее посетить, не посещать массовые мероприятия и пользоваться защитными масками в местах скопления людей в связи с увеличением количества случаев заболеания коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в сообщении консульской службы МИД, передают Українськi Новини.

Также рекомендуется избегать районов с зафиксированными случаями заболевания коронавирусом и избегать контактов с больными.

Отмечается, что наиболее уязвимыми являются пожилые люди и имеющие хронические заболевания.

В случае повышенной температуры и симптомов простуды во время пребывания в Японии, рекомендуется ограничить передвижения и безотлагательно обратиться в медицинское учреждение.

Украинцам, которые продолжают находиться в Японии, рекомендуется зарегистрироваться в системе "ДРУГ" по ссылке http://friend.mfa.gov.ua.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью, украинцам рекомендуется безотлагательно обращаться в посольство Украины в Японии и на круглосуточную горячую линию МИДа Украины: +38-044-238-16-57.

Как сообщали Українськi Новини, 24 февраля МИД порекомендовал украинцам воздержаться от поездок в пораженные коронавирусом провинции Италии и от поездок в Иран.

В январе МИД рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в китайский Ухань из-за вспышки коронавируса.

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