Пять украинцев за границей заболели коронавирусом, - Минздрав

5 украинцев за границей заболели коронавирусом. Об этом в ходе ток-шоу "Право на владу" на канале 1+1 сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

По его словам, коронавирусом заболели 4 украинца, которые были членами экипажа круизного лайнера Diamond Princess, они сейчас находятся в Японии, и одна украинка в Неаполе (Италия).

При этом Ляшко отметил, что в Украине не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом.

"Сегодня мы, например, имеем четыре результата по Черновицкой области, после температурного скрининга, которые отбирали, все они негативные, область выдохнула, в радостном настроении пошла себе спокойно отдыхать, коронавирусной инфекции в Украине не зафиксировано", - отметил он.

Как сообщали Українськi Новини, Совет национальной безопасности и обороны дал рекомендации, как избежать заражения коронавирусом в то время, как от болезни в мире уже умерли более 2800 человек.

Пресс-секретарь Зеленского Мендель также дала советы, как не заразиться коронавирусом, отметив, что он не смертельный.