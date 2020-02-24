Из-за коронавируса в Италии паника: люди штурмуют магазины и скупают продукты

В северных регионах Италии, где отмечена вспышка коронавируса, началась паника. Люди разметают продукты в супермаркетах. Как передает Страна со ссылкой на Euronews, люди скупают продукты и предметы первой необходимости, встревоженные решением правительства запретить передвижение между районами, которые определены как "горячие точки" из-за зафиксированных случаев болезни. Фото: Страна "Многие были в масках, которых сейчас практически невозможно достать в местных аптеках. Руководство супермаркета отказалось открыть двери по расписанию, опасаясь, что столь большое скопление людей приведет к панике и хаосу", - говорится в сообщении. Позже на место происшествия решили вызвать полицейского, чтобы как-то утихомирить людей. Фото: Страна "Сотрудники супермаркета готовы открыть двери, но ждут приказа руководства, чтобы не создавать внутри хаос. Вам гарантируют обслуживание, безопасное как для вас, так и для персонала. Пожалуйста, наберитесь терпения и не толпитесь", - заявил служитель правопорядка. Видео: YouTube\/ EuroNews Ситуацию с коронавирусом в Италии обобщает телеграм-канал "Политика Страны". Уже есть третий погибший от коронавируса. Скончалась пожилая женщина из города Крема в северной Италии. Австрия остановила движение поездов в Италию. Поезд, который шёл на Мюнхен завернули прямо на границе. Это предвестник и более жёстких мер по блокаде Италии уже внутри ЕС. На севере Италии паника - продукты разметают из супермаркетов. Люди ходят в масках. Маски в аптеках тоже размели. В церквях отменяют воскресные службы. В деловых кругах с тревогой ждут понедельника: как отреагируют рынки и курс евро на эпидемию в Италии", - отмечает телеграм-канал. Как сообщали Українські Новини, в Италии более 130 человек заразилось коронавирусом. Тем временем от коронавируса скончался еще один пассажир лайнера Diamond Princess.