Из-за коронавируса в Италии паника: люди штурмуют магазины и скупают продукты

В северных регионах Италии, где отмечена вспышка коронавируса, началась паника. Люди разметают продукты в супермаркетах.

Как передает Страна со ссылкой на Euronews, люди скупают продукты и предметы первой необходимости, встревоженные решением правительства запретить передвижение между районами, которые определены как "горячие точки" из-за зафиксированных случаев болезни.

Фото: Страна

"Многие были в масках, которых сейчас практически невозможно достать в местных аптеках. Руководство супермаркета отказалось открыть двери по расписанию, опасаясь, что столь большое скопление людей приведет к панике и хаосу", - говорится в сообщении.

Позже на место происшествия решили вызвать полицейского, чтобы как-то утихомирить людей.

Фото: Страна

"Сотрудники супермаркета готовы открыть двери, но ждут приказа руководства, чтобы не создавать внутри хаос. Вам гарантируют обслуживание, безопасное как для вас, так и для персонала. Пожалуйста, наберитесь терпения и не толпитесь", - заявил служитель правопорядка.

Видео: YouTube/ EuroNews

Ситуацию с коронавирусом в Италии обобщает телеграм-канал "Политика Страны".

Уже есть третий погибший от коронавируса. Скончалась пожилая женщина из города Крема в северной Италии.

Австрия остановила движение поездов в Италию. Поезд, который шёл на Мюнхен завернули прямо на границе. Это предвестник и более жёстких мер по блокаде Италии уже внутри ЕС.

На севере Италии паника - продукты разметают из супермаркетов. Люди ходят в масках. Маски в аптеках тоже размели. В церквях отменяют воскресные службы.

В деловых кругах с тревогой ждут понедельника: как отреагируют рынки и курс евро на эпидемию в Италии", - отмечает телеграм-канал.

Как сообщали Українські Новини, в Италии более 130 человек заразилось коронавирусом.

Тем временем от коронавируса скончался еще один пассажир лайнера Diamond Princess.