Офіційно в Італії 15,6 тис. українців, інфікованих коронавірусом поки немає

В Італії, де від коронавірусу померли 3 людини, на консульському обліку перебуває понад 15,6 тис. українців, при цьому інфікованих новим видом коронавірусу (2019-nCoV) серед них немає.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ.

"Інформації про зараження коронавірусом громадян України в Італії не надходило", - йдеться в коментарі МЗС, наданому на запит агентства.

(Новина про те, що всього на консульському обліку знаходиться 11 337 украинців доповнена оновленою МЗС інформацією)

"На обліку в Італії станом на 1 січня 2020 року перебувають 15 632 громадянина України, серед них на обліку консульства в Мілані - 9 158", - сказано в уточненій відповіді.

Водночас МЗС не відповіло чи планується евакуація українців з Італії у зв'язку з поширенням в країні коронавірусу.

Також зовнішньополітичне відомство не повідомило, чи плануються особливі правила перетину кордону наземним та авіатранспортом, або перевірки тих громадян, які прибувають з Італії.

МЗС нагадало, що медичні служби Італії знаходяться в стані підвищеної готовності та приймають всі необхідні заходи для подолання наслідків зараження коронавірусом і недопущення його подальшого розповсюдження.

В тому числі на півночі Італії до початку березня закриті всі навчальні заклади (школи, ліцеї, університети), а також всі музеї, історичні пам'ятки, театри.

МЗС разом з посольством України в Італії та генеральними консульствами в Мілані і Неаполі здійснює цілодобовий моніторинг ситуації навколо поширення коронавірусу в країні.

Як повідомляли Українські Новини, в Італії коронавірусом заразилися близько 150 осіб. Влада Італії закрила на карантин 12 міст через спалах захворювання.

Незважаючи на карантин в Італії літаки до Києва літають за розкладом. Водночас МЗС рекомендує утриматися від поїздок до Італії.

Раніше МОЗ підтвердив, що в Україні немає жодного випадку коронавірусу. Українські Новини писали, що таке коронавірус COVID-19, як він передається і як провести пофилактику цього захворювання.