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23 февраля 2020, воскресенье, 14:42 40
Европа 2020-02-23T14:42:23+02:00
Українські Новини
В Италии закрыли на карантин 12 городов

В Италии закрыли на карантин 12 городов

Ольга Фандорина
Коронавирус, Италия, коронавирус в Европе, Карантин
Коронавирус. Температура. Эпидемия. Фото: pixabay
Коронавирус. Температура. Эпидемия. Фото: pixabay

Италия ввела исключительные меры в попытке взять под контроль вспышку распространения нового коронавируса Covid-19 по итальянской территории и ввела карантин. Об этом сообщает BBC News.

Такое решение Рим принял после того, как число заболевших в Италии достигло 79, а два гражданина страны скончались от вызываемой вирусом пневмонии. При этом, по последним данным число зараженных выросло до 113, а погибших - до троих.

Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.

В школах отменены, занятия, перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии А, запланированные на воскресенье. 

В Милане закрывают школы и отменяют мероприятия из-за коронавируса.

Также Українські Новини писали, что такое коронавирус COVID-19, каким образом он передается и какие меры можно принять для пофилактики этого заболевания

На севере Италии ограничили свободу передвижения в 11 муниципалитетах из-за заражения 79 человек коронавирусом.

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