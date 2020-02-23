В Италии закрыли на карантин 12 городов

Италия ввела исключительные меры в попытке взять под контроль вспышку распространения нового коронавируса Covid-19 по итальянской территории и ввела карантин. Об этом сообщает BBC News.

Такое решение Рим принял после того, как число заболевших в Италии достигло 79, а два гражданина страны скончались от вызываемой вирусом пневмонии. При этом, по последним данным число зараженных выросло до 113, а погибших - до троих.

Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.

В школах отменены, занятия, перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии А, запланированные на воскресенье.

В Милане закрывают школы и отменяют мероприятия из-за коронавируса.

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На севере Италии ограничили свободу передвижения в 11 муниципалитетах из-за заражения 79 человек коронавирусом.