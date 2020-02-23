В МОЗ подтвердили, что ни одного случая коронавируса в Украине нет

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая китайского коронавируса COVID-19 не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

На 23 февраля 2020 в мире зарегистрировано 78 817 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2462 - летальные. При этом выздоровели 23 232 человек.

"В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано", - сообщили в Минздраве.

В частности, 81,3% всех случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавируса, зафиксировано в одной провинции Китая - Хубэй. За пределами Китая обнаружено 1725 случаев в 29 странах мира.

Как сообщали Українські Новини, после обнародования информации о том, что министр здравоохранения Зоряна Скалецкая покинула санаторий, на своей странице в Facebook Скалецкая написала,что находится в зоне обсервации в медицинском центре "Новые Санжары" в Полтавской области.

Вечером 20 февраля автобусы с эвакуированными из Китая украинцами прибыли в медицинский центр "Новые Санжары" в Полтавской области.

В Новых Санжарах заболела одна из эвакуированных.