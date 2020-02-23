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23 февраля 2020, воскресенье, 18:16 11
Общество 2020-02-23T18:16:01+02:00
Українські Новини
В МОЗ подтвердили, что ни одного случая коронавируса в Украине нет

В МОЗ подтвердили, что ни одного случая коронавируса в Украине нет

Ольга Фандорина
Коронавирус, Коронавирус в Китае, коронавирус в Украине, Карантин
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая китайского коронавируса COVID-19 не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

На 23 февраля 2020 в мире зарегистрировано 78 817 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2462 - летальные. При этом выздоровели 23 232 человек.

"В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано", - сообщили в Минздраве.

В частности, 81,3% всех случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавируса, зафиксировано в одной провинции Китая - Хубэй. За пределами Китая обнаружено 1725 случаев в 29 странах мира.

Как сообщали Українські Новини, после обнародования информации о том, что министр здравоохранения Зоряна Скалецкая покинула санаторий, на своей странице в Facebook Скалецкая написала,что находится в зоне обсервации в медицинском центре "Новые Санжары" в Полтавской области. 

Вечером 20 февраля автобусы с эвакуированными из Китая украинцами прибыли в медицинский центр "Новые Санжары" в Полтавской области.

В Новых Санжарах заболела одна из эвакуированных.

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