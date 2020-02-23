подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.53
˟
23 февраля 2020, воскресенье, 19:10 189
Европа 2020-02-23T19:12:12+02:00
Українські Новини
В Италии более 130 человек заразилось коронавирусом

В Италии более 130 человек заразилось коронавирусом

Таня Войтюк
Италия, Коронавирус, Заражение, Covid-19, Вирус
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В то время как в Италии зафиксировали вспышку коронавируса и закрыли на карантин 12 городов, число заражений новым типом коронавируса превысило 130 человек.

Об этом заявил глава национальной службы Гражданской обороны Анджело Борелли, передает CNN.

Согласно данным Борелли, тесты на коронавирус дали положительный результат у 132 человек.

"Двое из них уже скончались, один выздоровел. В настоящее время число лиц, находящихся под наблюдением врачей, составляет 129 человек, причем 54 из них госпитализированы, 26 человек сейчас находятся в отделениях интенсивной терапии. В случае необходимости власти готовы размещать зараженных вирусом лиц на объектах вооруженных сил Италии, где будет введен карантин. Для этих целей уже подготовлены более 5 тысяч мест в военных казармах", - сказал он.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Италии резко возросло и по состоянию на сейчас превышает 100. В частности, утром 23 февраля в Италии подтвердили еще 34 случая заражения коронавирусом COVID-2019. Общее число подтвержденных зараженных коронавирусом составляет 113.

Как сообщали Українські Новини, от коронавируса скончался еще один пассажир лайнера Diamond Princess.

Єто уже третий случай смерти от коронавируса среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. По состоянию на 22 февраля количество зараженных коронавирусом на лайнере составляет 634.

Больше новостей о: Италия Коронавирус Заражение Covid-19 Вирус

В Италии закрыли на карантин 12 городов...
В МОЗ подтвердили, что ни одного случая коронавиру...
Пять фильмов про вирусы и эпидемии, которые можно ...
ВОЗ объявила о резком увеличении заболевших корона...
Минздрав запретил передавать продукты эвакуированным украинцам в "Новые Санжары"
В МОЗ подтвердили, что ни одного случая коронавируса в Украине нет
Новости
Минздрав запретил передавать продукты эвакуированным украинцам в "Новые Санжары" 20:17
Киевлянке пришла платежка за отопление на 53 тыс. гривен 19:50
В Италии более 130 человек заразилось коронавирусом 19:10
На протестах в Новых Санжарах заметили осужденного за дезертирство пьяного мужчину 18:46
В МОЗ подтвердили, что ни одного случая коронавируса в Украине нет 18:16
больше новостей
Новые Санжары. Фото: Facebook/МВД
Что происходит в Новых Санжарах: Зеленский обещает наказать организаторов беспорядков 21:06 Обновляется
В Новых Санжарах заболела одна из эвакуированных, оказалась гастроэнтерология, - Минздрав 12:45
Идет снежный шторм с метелями и ураганным ветром: в Украине резко ухудшится погода 13:21 Карта
ВОЗ объявила о резком увеличении заболевших коронавирусом вне Китая 22:36
коронавирус. Карта. Скриншот: https://www.healthmap.org/wuhan/
От коронавируса умерли уже 2360 человек: в США готовятся к закрытию школ и предприятий 09:24 Инфографика
больше новостей
Новые Санжары. Фото: Facebook/МВД
Что происходит в Новых Санжарах: Зеленский обещает наказать организаторов беспорядков 21:06 Обновляется
Идет снежный шторм с метелями и ураганным ветром: в Украине резко ухудшится погода 13:21 Карта
коронавирус. Карта. Скриншот: https://www.healthmap.org/wuhan/
От коронавируса умерли уже 2360 человек: в США готовятся к закрытию школ и предприятий 09:24 Инфографика
Владимир Зеленский. Скриншот: YouTube/Офіс Президента України
Мы стадо или нация? - Зеленский записал видеообращение из-за ситуации в Новых Санжарах 20:37
Весенние каникулы 2020. Сколько школьники будут отдыхать весной 21:16
больше новостей
В Новых Санжарах заболела одна из эвакуированных, оказалась гастроэнтерология, - Минздрав
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok