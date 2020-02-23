В Италии более 130 человек заразилось коронавирусом

В то время как в Италии зафиксировали вспышку коронавируса и закрыли на карантин 12 городов, ч

Об этом заявил глава национальной службы Гражданской обороны Анджело Борелли, передает CNN.

Согласно данным Борелли, тесты на коронавирус дали положительный результат у 132 человек.

"Двое из них уже скончались, один выздоровел. В настоящее время число лиц, находящихся под наблюдением врачей, составляет 129 человек, причем 54 из них госпитализированы, 26 человек сейчас находятся в отделениях интенсивной терапии. В случае необходимости власти готовы размещать зараженных вирусом лиц на объектах вооруженных сил Италии, где будет введен карантин. Для этих целей уже подготовлены более 5 тысяч мест в военных казармах", - сказал он.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Италии резко возросло и по состоянию на сейчас превышает 100. В частности, утром 23 февраля в Италии подтвердили еще 34 случая заражения коронавирусом COVID-2019. Общее число подтвержденных зараженных коронавирусом составляет 113.

Как сообщали Українські Новини, от коронавируса скончался еще один пассажир лайнера Diamond Princess.

Єто уже третий случай смерти от коронавируса среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. По состоянию на 22 февраля количество зараженных коронавирусом на лайнере составляет 634.