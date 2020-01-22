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22 января 2020, среда, 07:00 473 Новости дня
Общество 2020-01-22T08:07:47+02:00
Українські Новини
Дом Порошенко могут взять штурмом. Каждый 8-ой украинец за русский язык как второй государственный

Дом Порошенко могут взять штурмом. Каждый 8-ой украинец за русский язык как второй государственный

Денис Иванеско
Петр Порошенко, Татьяна Черновол, Анна Новосад, Главное за день

ГБР угрожает взять штурмом резиденцию Порошенко и привести его в наручниках, если он еще раз прогуляет допрос. Сегодня он не явился, хотя его публично приглашали через сайт ГБР. Следователи говорят, что Порошенко не спасет его охрана, ведь со всех депутатов и него в том числе уже сняли депутатскую неприкосновенность. Порошенко зачем-то пришел в ГБР вчера – на день раньше, чем его приглашали, а его адвокат утверждает, что повестку на сегодня он умудрился не получить, поэтому прогул якобы не засчитан.

 
Зеленский, Гончарук и еще группа министров и депутатов поехали на всемирный экономический форум в Давос. Сегодня там выступал Трамп и Грета Тунберг. Зеленский будет выступать завтра.
 
Интересный опрос по языку опубликовал Центр Разумкова. Каждый 8-ой гражданин Украины хочет, чтобы русский язык был вторым государственным, а каждый 6-той не против, если русский станет официальным в некоторых регионах. Большинство считают, что русский должен свободно использоваться в частной жизни, а на украинском обязаны говорить госслужащие в рабочее время.
 
Министр Малюська сделал неожиданное заявление. Он хочет распродать тюрьмы, но сделать это так, чтобы деньги не попали в бюджет. По словам министра, в Украине больше тюрем, чем нужно. Оно и не странно, ведь ни НАБУ, ни САП, ни ГБР не смогли посадить ни одного высокопоставленного коррупционера, несмотря на значительные зарплаты и закупку тактических носков по 800 гривен.
 
В МДВ не знают кто такая Черновол, которая хвастается подаренным ей "калашниковым" от министра Авакова. В ответ на запрос МВД так и написало – не можем идентифицировать физическое лицо – экс депутата Татьяну Черновол, соратницу Авакова по Народному фронту.
 
Сегодня сын Зеленского отмечает свое 7-летие. Президент сделал своему сыну королевский подарок за 9 тысяч гривен.
 
Второй день не утихают споры о заявлении министра образования Анны Новосад. Она сказала, что не может содержать ребенка за 36 тыс. гривен. В ответ сотни мам сказали, что мечтают о таком доходе. Но нашлись и те, кто встал на защиту мамы с высокими запросами.
 
Синоптики обещают долгожданный снег, но почему-то называют его ухудшением погоды.

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