Не вручили повестку: Порошенко снова не явился на допрос в ГБР

Бывший Президент Петр Порошенко не пришел на допрос в Госбюро расследований во вторник, 21 января, в связи с тем, что ему не вручали повестку о вызове на допрос на этот день.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Игорь Головань.

"Петр Алексеевич действует согласно закону. Ему не вручалась повестка о вызове на допрос на вторник. Он получил повестки о вызове на допрос на 24, 31 января, а также на 11 февраля", - сказал адвокат.

По его словам, Порошенко действует исключительно в рамках закона.

Адвокат призвал ГБР также действовать в рамках закона и вызывать на допрос в установленном процессуальным законодательством порядке.

Как сообщали Українські Новини, адвокат Головань заявлял, что Порошенко посетил ГБР для получения повесток о вызове на допросы.

Ранее стало известно, что ГБР вызывает Порошенко на допросы 21 и 24 января.

Также у Порошенко заявляли, что ГБР специально подстраивает допросы под его поездки.

А у Рябошапки отказались сообщить, что с проектом подозрения Порошенко.