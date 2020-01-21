Зеленский засветился в магазине игрушек: купил подарок на 7-летие сына за 9000 гривен

Президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что он незамедлительно покинет пост главы государства, если его обвинят в коррупции, заметили в одном из магазинов игрушек сети Planet Toys. С ним удалось сфотографироваться пользовательнице соцсети по имени Дарья Линдина. Как пишет "Страна", девушка опубликовала фото с главой государства в своем Instagram. "Не смотрите на уставшую меня, тут главный @zelenskiy_official", - написала автор фотоблога в комментарии к фото. Зеленский купил подарок сыну. Фото: Instagram\/ lyndosik Зеленский в Planet Toys. Фото: Instagram\/ lyndosik На вопрос одной из подписчиц, с кем был президент, Дарья ответила, что с одним охранником, и оба были "милые". Сегодня сыну президента Кириллу исполняется 7 лет. Вероятно, Зеленский покупал младшему ребенку подарок. В качестве презента он выбрал конструктор из серии Lego Mindstorms и унес его в огромном пакете. Зеленский купил сыну игрушку за 9 тысяч. Скриншот "Страна" В сети Planet Toys такая игрушка стоит 9 тысяч гривен. Как сообщали Українські Новини, МИД обещает рассказать о визите Зеленского в Оман "в свое время", а помощник Зеленского Андрей Ермак отрицает, что глава государства встречался в Омане с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктором Медведчуком и объясняет промедление с его возвращением в Украину закрытием воздушного коридора в связи с крушением самолета МАУ в Иране.