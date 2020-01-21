В соцсетях разделились мнения о заявлении Новосад о том, что она не может завести ребенка на зарплату министра

В социальных сетях активно обсуждают заявление министра образования и науки Анны Новосад о "неконкурентной" зарплате в 36 тысяч гривен, на которую она, если захочет ребенка, не сможет его содержать.

Так, мнения пользователей сети разделились.

"На 36 тысяч гривен невозможно содержать ребёнка. "В какой-то момент я захочу иметь ребенка, а на такую зарплату я его не смогу содержать" сказала Министр образования Анна Новосад. Скажите министру, что: Прожиточный минимум у нас 2027 грн. Минимальная зарплата 4723грн. Так что министерской зарплаты в 36 тысяч гривен должно хватить и ещё отложить хватит" - написал Сергей Коптелов.

Скриншот поста Facebook / Сергей Коптелов

"Все затоптали министра Новосад, что ей мало 36 000 гривен зарплаты. Поэтому хочу ее похвалить. Мне в том ее пассаже приглянулась фраза, что она сейчас немного денег на себя тратит - например, в кино не ходит, потому что ей никогда. Я был в Киеве в кино вот в пятницу. Я скажу, что с зарплатой 36000 в кино можно ходить два раза в день, и еще тысяч тридцать будет оставаться. То есть она тупо не представляет, сколько стоит сходить в кино. То есть, реально не ходит. То есть честный человек. Не как президент, например, какой - помните? - сказал когда-то, что продукты покупает, как все, в магазине, а цен ни на что угадать так и не смог. Так что хоть здесь Министерке респект", - написал Александр Михельсон.

Скриншот поста Facebook / Olexander Mykhelson

"Министр образования Анна Новосад заявила, что хочет ребенка, но не с зарплатой в 36 тысяч гривен. И тут все начали на нее гнать, что как это так, а вот другие и на пять тысяч ребенка заводят, вот же ж с*ка эта Новосад! То есть, подход "дал бог зайку, даст и лужайку" — это ок, а подход "у меня недостаточно денег, чтобы заводить ребенка, пожалуй, не буду" — это не ок? А почему? Что плохого в том, что человек ответственно подходит к планированию семьи? Знаете, я сама росла в очень бедной семье. Очень. Бедной. Семье. И если я решу заводить ребенка, я точно не хочу, чтобы у него было также. UPD: ребята, пост не о том, зажралась ли Новосад и чего она хотела, идя работать в госсектор. Пост о том, норм ли такой подход к детям. Считаю, что он супер норм. А остальное — тема другого поста", - пишет Юлиана Скибицкая.

Скриншот поста Facebook / Юлиана Скибицкая

"В топ-чиновников и руководителей государственных агентств и предприятий должны быть высокие зарплаты. И ни один аргумент против этого на самом деле не выдерживает критики", - написал пост в поддержку Новосад Павел Ковтонюк.

Скриншот поста Facebook / Павло Ковтонюк

"Госпожа Анна! Искренне сочувствую вам, потому что желание дать ребенку все самое лучшее - прекрасное само по себе. А за 36 000 грн лучшее не купишь, лучшее вообще за деньги не купишь. Но у меня к вам, как к Министерке образования, вопросик: как моей маме - педагогу с двумя высшими образованиями - прожить 2000 гривен пенсии? Буду благодарна за подсказки, советы, лайфхак", - комментирует Анжелика Рудницкая.

Скриншот поста Facebook / Анжеліка Рудницька

"Полностью разделяю ваши чувства и эмоции от высказываний министра ... человек, который ценит свой труд и не ценит труд других людей ... Работая в высшем учебном заведении, мы практично уже не живем жизнью, кроме работы, огромная нагрузка на глаза, становится хуже зрение, постоянные боли позвоночника ... а лечиться не за что. Зарплаты доцента, кандидата наук с большим стажем едва хватает на обеспечение жизнедеятельности. Как-то это все некрасиво выглядит", - написала Галина Богатырева.

Скриншот поста Facebook / Галина Богатырева

"Я согласна, что нужно иметь деньги, чтобы обеспечить ребенка. Мы сами долго ждали, пока более-менее стабильные доходы начали получать. Здесь, я считаю, проблема в другом. 1. 36000 это действительно большая зарплата. Даже для Киева. Я уже молчу о регионах, где такой почти никто даже представить не может. (Знаю по собственному опыту, потому что жила и в Луцке, Ровно, и в меньших городах). 2. Это сказала министр! Человек, который много влияет в государстве. ± всем учителям до сих пор "болит" обещанные 4 тыс. долларов в месяц", - пишет Олена Мельник.

Скриншот поста Facebook / Olena Melnyk

"В моем садике есть вакантное место воспитателя. Надо ей предложить эту подработку. Все же 4000 грн не мало. 36000+4000= 40000. На них можно жить и не тужить и детей растить, и на пенсию копить", - комментирует Мария Михайлова.

Скриншот поста Facebook / Мария Михайлова

Скриншот поста Facebook / В сухом остатке

Как сообщали Українські Новини, заработная плата министра образования и науки Анны Новосад за ноябрь составила 55 тыс. гривен, в то время, как зарплата премьер-министра Алексея Гончарука составила 44 тыс. гривен.

За последний месяц 2019 года министры Кабинета министров получили гигантские премии и надбавки к зарплате.

За 2018 год Новосад задекларировала покупку автомобиля Toyota Yaris за 25 тыс. гривен и 754 тыс. гривен доходов.