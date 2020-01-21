Большинство опрошенных украинцев за свободное использование русского языка в частной жизни

68,5% респондентов, опрошенных фондом "Демократические инициативы" им. И. Кучерива и социологической службой Центра Разумкова, выступают за свободное использование русского языка в частной жизни, но сохранение украинского единственным государственным.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Согласно ему, 68,5% респондентов ответили, что русский язык должен свободно использоваться в частной жизни, но украинский оставаться единственным государственным, 15% - за предоставление русскому языку официального статуса в отдельных регионах, 11,5% - за признание русского языка государственным вместе с украинским по всей стране, 5% - затруднились ответить.

54,8% опрошенных считают безусловно украинский язык атрибутом независимости, 26,3% - скорее считают, 9,5% - скорее не согласны, 5,7% - точно не считают, 3,7% - затруднились ответить.

56,2% опрошенных безусловно считают, что госслужащие и руководители страны должны в рабочее время общаться на государственном языке, 24,3% - скорее согласны, 9,9% - скорее не согласны, 4,9% - точно не согласны, 4,7% - затруднились ответить.

Кроме того, 52,7% респондентов безусловно согласны с тем, что СМИ должны быть наполнены продукцией на украинском языке не менее чем на 50%, 25,9% - скорее согласны, 9,7% - скорее не согласны, 5% - точно не согласны, 6,7% - затруднились ответить.

Опрос проводился 13-18 декабря 2019 года.

Было опрошено 2 017 респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,3%.

Как сообщали Українськi Новини, Рада приняла закон о среднем образовании с 3 моделями изучения украинского языка для нацменьшинств.

Тем временем украинцы смогут бесплатно учить украинский язык в онлайн-режиме.