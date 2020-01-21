На допрос в ГБР Порошенко могут доставить со спецназом или в наручниках

Бывший Президент Петр Порошенко не пришел на допрос в Госбюро расследований во вторник, 21 января, в связи с чем ему публично пригрозили о подготовке к его принудительному приводу в ГБР.

Об этом заявил руководитель следственного отдела центрального аппарата ГБР Олег Корецкий, сообщает "КП".

По словам адвоката Александра Сироты, принудительный привод свидетеля на допрос оговорен в Уголовно-процессуальном кодексе.

Неприкосновенность Петр Порошенко вместе с остальными народными депутатами утратил 1 января 2020 года, а разрешение на принудительный привод должен дать генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

"Если тот, в отношении кого суд вынес решение, оказывает сопротивление, его могут доставить к следователю в наручниках. Если не открывает представителям закона дверь, ее имеют право взломать и вывести человека силой", - подтвердил адвокат.

В случае отказа Петра Порошенко сотрудничать, его усадьбу в Конче-Заспе может штурмовать спецназ, а если охрана экс-президента окажет сопротивление, появится новое уголовное дело о невыполнении решения суда.

В ответ на выпад ГБР адвокат экс-президента заявил, что Порошенко сам явится на допрос, но 24-го числа.

Как сообщали Українські Новини, адвокат Головань заявлял, что Порошенко посетил ГБР для получения повесток о вызове на допросы.

Ранее стало известно, что ГБР вызывает Порошенко на допросы 21 и 24 января.