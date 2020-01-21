подписаться на рассылку
24.05 24.4
26 27.05
˟
21 января 2020, вторник, 18:09 63
Силовые структуры 2020-01-21T18:11:04+02:00
Українські Новини
На допрос в ГБР Порошенко могут доставить со спецназом или в наручниках

На допрос в ГБР Порошенко могут доставить со спецназом или в наручниках

Таня Войтюк
Петр Порошенко, ГБР, Допрос, допрос Порошенко, Повестка на допрос, Руслан Рябошапка
Экс-президент Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Экс-президент Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Бывший Президент Петр Порошенко не пришел на допрос в Госбюро расследований во вторник, 21 января, в связи с чем ему публично пригрозили о подготовке к его принудительному приводу в ГБР.

Об этом заявил руководитель следственного отдела центрального аппарата ГБР Олег Корецкий, сообщает "КП".

По словам адвоката Александра Сироты, принудительный привод свидетеля на допрос оговорен в Уголовно-процессуальном кодексе.

Неприкосновенность Петр Порошенко вместе с остальными народными депутатами утратил 1 января 2020 года, а разрешение на принудительный привод должен дать генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

"Если тот, в отношении кого суд вынес решение, оказывает сопротивление, его могут доставить к следователю в наручниках. Если не открывает представителям закона дверь, ее имеют право взломать и вывести человека силой", - подтвердил адвокат.

В случае отказа Петра Порошенко сотрудничать, его усадьбу в Конче-Заспе может штурмовать спецназ, а если охрана экс-президента окажет сопротивление, появится новое уголовное дело о невыполнении решения суда.

В ответ на выпад ГБР адвокат экс-президента заявил, что Порошенко сам явится на допрос, но 24-го числа.

Как сообщали Українські Новини, адвокат Головань заявлял, что Порошенко посетил ГБР для получения повесток о вызове на допросы.

Ранее стало известно, что ГБР вызывает Порошенко на допросы 21 и 24 января.

Больше новостей о: Петр Порошенко ГБР Допрос допрос Порошенко Повестка на допрос Руслан Рябошапка

Не вручили повестку: Порошенко снова не явился на ...
Хватит обманывать население с "независимыми конкур...
В ГБР готовятся к принудительному приводу Порошенк...
ГБР срочно вызывает Порошенко на допрос: опубликов...
На форуме в Давосе, помимо Зеленского и Гончарука, выступят еще 7 украинских спикеров
Офис ГПУ просит взять под стражу Павловского
Новости
Житель Луцка совершил самоубийство во время конвоирования в суд 18:43
В Китае ограничивают туризм из-за неизвестного вируса 18:35
В 2019 году количество погибших на производстве в Украине увеличилось на 17% 18:32
Леонид Черновецкий намерен вернуться в Украину 18:25
На допрос в ГБР Порошенко могут доставить со спецназом или в наручниках 18:09
больше новостей
Госпотребслужба рассказала, какое масло в Украине поддельное 23:49
У меня еврейская кровь и я Президент, - Зеленский 22:17
В Международном аэропорту
Последний рейс: как в Украине встречали тела жертв крушения "Боинга" 19:45
До -10 мороза: Укргидрометцентр дал прогноз погоды на понедельник 22:01
ДТП с Соломией Островской Фото: Вголос
Под Житомиром в жутком ДТП погибла владелица известной клиники: подробности 14:52
больше новостей
У меня еврейская кровь и я Президент, - Зеленский 22:17
ГБР открыло уголовное дело на главу "Укрзализныци" Кравцова 09:50 Документ
Редактор газеты из прифронтовой Луганщины зарегистрировал петицию об увольнении руководителя "Укрпочты" за космическую зарплату 18:06
Пробка из-за съемок видео Зеленского. Фото: facebook.com//miha.anarchyst
Зеленский создал пробки после встречи тел погибших в Иране, - соцсети 21:14
Улицы в Украине стоит называть в честь людей, чьи имена не вызывают конфликтов, - Зеленский 11:32
больше новостей
Экс-начальнику Одесской полиции Головину отменили домашний арест
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok