На форуме в Давосе, помимо Зеленского и Гончарука, выступят еще 7 украинских спикеров

Во вторник, 21 января, начался 50-й Всемирный экономический форум в Давосе, на котором помимо лидеров из США и Германии с речью выступит и Президент Украины вместе с 7 представителями, в числе которых также будет и Вадим Пристайко. Соответствующий список участников форума опубликован на официальном сайте ВЭФ. Всего в списке представлено 2784 участника от разных стран, семеро из них будут представлять Украину: 1. Алексей Пертин, генеральный директор компании "Смарт-Холдинг". Алексей Пертиню. Фото: смарт-холдинг 2. Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК. Максим Тимченко. Фото: Facebook 3. Владимир Зеленский, Президент Украины. Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента 4. Вадим Пристайко, министр иностранных дел Украины. Вадим Пристайко. Фото: Офис Президента 5. Вадим Новинский, председатель Правления компании Смарт-Холдинг. Вадим Новинский. Фото: Смарт-Холдинг 6. Виктор Пинчук, учредитель EastOne Group. Виктор Пинчук. Фото: "Страна" 7. Дарья Каленюк, исполнительный директор Центра противодействия коррупции. Дарья Каленюк. Фото:"Страна" Согласно программе форума, Владимир Зеленский выступит с речью 22 января в 16:15 (17:15 по киевскому времени). Премьер-министр Алексей Гончарук также посетит Давос (Швейцария) в дни проведения Ежегодной встречи Всемирного экономического форума и проведет ряд двусторонних встреч 22-23 января. 22 января Гончарук встретится с премьер-министром Финляндии Санной Марин, также он проведет встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумой Чакрабарти. Кроме того, в этот день состоится заседание Национального инвестиционного совета под председательством Гончарука. 23 января в 7:30 по местному времени запланировано выступление Гончарука во время Украинского завтрака в Давосе, организованного фондом Виктора Пинчука. Как сообщали Українські Новини, в Давосе страны мира призвали перейти на 4-дневную рабочую неделю.