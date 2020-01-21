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  • На форуме в Давосе, помимо Зеленского и Гончарука, выступят еще 7 украинских спикеров
21 января 2020, вторник, 16:00 123
Мир 2020-01-21T16:00:38+02:00
Українські Новини
На форуме в Давосе, помимо Зеленского и Гончарука, выступят еще 7 украинских спикеров

На форуме в Давосе, помимо Зеленского и Гончарука, выступят еще 7 украинских спикеров

Таня Войтюк
Давос, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, Вадим Пристайко , Виктор Пинчук, Вадим Новинский, Максим Тимченко, Всемирный экономический форум, Давосский форум
Всемирный экономический форум в Давосе. Фото: weforum
Всемирный экономический форум в Давосе. Фото: weforum

Во вторник, 21 января, начался 50-й Всемирный экономический форум в Давосе, на котором помимо лидеров из США и Германии с речью выступит и Президент Украины вместе с 7 представителями, в числе которых также будет и Вадим Пристайко.

Соответствующий список участников форума опубликован на официальном сайте ВЭФ.

Всего в списке представлено 2784 участника от разных стран, семеро из них будут представлять Украину:

1. Алексей Пертин, генеральный директор компании "Смарт-Холдинг".

Алексей Пертиню. Фото: смарт-холдингАлексей Пертиню. Фото: смарт-холдинг

2. Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК.

Максим Тимченко. Фото: FacebookМаксим Тимченко. Фото: Facebook

3. Владимир Зеленский, Президент Украины.

Владимир Зеленский. Фото: Офис ПрезидентаВладимир Зеленский. Фото: Офис Президента

4. Вадим Пристайко, министр иностранных дел Украины.

Вадим Пристайко. Фото: Офис ПрезидентаВадим Пристайко. Фото: Офис Президента

5. Вадим Новинский, председатель Правления компании Смарт-Холдинг.

Вадим Новинский. Фото: Смарт-ХолдингВадим Новинский. Фото: Смарт-Холдинг

6. Виктор Пинчук, учредитель EastOne Group.

Виктор Пинчук. Фото: Виктор Пинчук. Фото: "Страна"

7. Дарья Каленюк, исполнительный директор Центра противодействия коррупции.

Фото:Дарья Каленюк. Фото:"Страна"

Согласно программе форума, Владимир Зеленский выступит с речью 22 января в 16:15 (17:15 по киевскому времени).

Премьер-министр Алексей Гончарук также посетит Давос (Швейцария) в дни проведения Ежегодной встречи Всемирного экономического форума и проведет ряд двусторонних встреч 22-23 января.

22 января Гончарук встретится с премьер-министром Финляндии Санной Марин, также он проведет встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумой Чакрабарти.

Кроме того, в этот день состоится заседание Национального инвестиционного совета под председательством Гончарука.

23 января в 7:30 по местному времени запланировано выступление Гончарука во время Украинского завтрака в Давосе, организованного фондом Виктора Пинчука.

Как сообщали Українські Новини, в Давосе страны мира призвали перейти на 4-дневную рабочую неделю.

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На форуме в Давосе, помимо Зеленского и Гончарука, выступят еще 7 украинских спикеров
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