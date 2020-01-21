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  • Мощный северный циклон несет в Украину снегопады и шквалы: синоптик предупредила о резком ухудшении погоды
21 января 2020, вторник, 06:00 402 Карта
Жизнь 2020-01-21T06:00:02+02:00
Українські Новини
Мощный северный циклон несет в Украину снегопады и шквалы: синоптик предупредила о резком ухудшении погоды

Мощный северный циклон несет в Украину снегопады и шквалы: синоптик предупредила о резком ухудшении погоды

Надежда Комендантова
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода на День соборности, День соборности Украины, Наталка Диденко, Прогноз, Погода
Метель. Фото: tert.am
Метель. Фото: tert.am

Вопреки прогнозам синоптиков, который обещали приход зимы в Украину только в феврале, мощный циклон с севера несет метели и холода. 

Такой прогноз погоды опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook синоптик Наталка Диденко.

"Мы же наколядовали снег! Пусть и небольшой, и без сказочных метелей но не повсеместно, но все же он летал утром в понедельник. Мы наконец увидели, как выглядит снег. Атмосфера оказалась такая милая, что положила нам в сумку этот зимний подарок", - порадовалась синоптик снегопаду в понедельник.

В то же время, по ее словам, пока антициклонный характер погоды удержится и поэтому осадков во вторник не предвидится.


А снегопад в понедельник связан с тем, что начинает постепенно перестраиваться атмосфера, влияние атлантического антициклона ослабевает, а мощного северного циклона усиливается.

"Поэтому этот небольшой снег, еще и благодаря небольшим минусам, оказался` предтечей ближайших осадков, которые ожидается в Украине 22-23 января", - написала Диденко.

В то же время, в среду-четверг в Украине ожидается сильный ветер.

Температура воздуха во вторник будет колебаться в пределах 0-4 градусов тепла, на востоке местами 0-2 градусов мороза, на Западе местами до + 4 + 6 градусов. Ночью ожидается 0-3 градуса мороза, в Карпатах и ​​горах Крыма -4-8 градусов.

В Киеве 21-го января существенные осадки не ожидаются, ночью до 2 градусов мороза, днем ​​до 2 градусов тепла.

"22 января, в День Соборности, в столице станет снега и усилится ветер, возможно, до штормовых значений", - предупредила синоптик.

Как сообщали Українські Новини, синоптики ранее спрогнозировали погоду до конца января.

Тем временем, в Украину на смену антициклону придет снег: прогноз погоды на неделю.

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