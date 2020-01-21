Мощный северный циклон несет в Украину снегопады и шквалы: синоптик предупредила о резком ухудшении погоды

Вопреки прогнозам синоптиков, который обещали приход зимы в Украину только в феврале, мощный циклон с севера несет метели и холода. Такой прогноз погоды опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook синоптик Наталка Диденко. "Мы же наколядовали снег! Пусть и небольшой, и без сказочных метелей но не повсеместно, но все же он летал утром в понедельник. Мы наконец увидели, как выглядит снег. Атмосфера оказалась такая милая, что положила нам в сумку этот зимний подарок", - порадовалась синоптик снегопаду в понедельник. В то же время, по ее словам, пока антициклонный характер погоды удержится и поэтому осадков во вторник не предвидится.А снегопад в понедельник связан с тем, что начинает постепенно перестраиваться атмосфера, влияние атлантического антициклона ослабевает, а мощного северного циклона усиливается. "Поэтому этот небольшой снег, еще и благодаря небольшим минусам, оказался` предтечей ближайших осадков, которые ожидается в Украине 22-23 января", - написала Диденко. В то же время, в среду-четверг в Украине ожидается сильный ветер. Температура воздуха во вторник будет колебаться в пределах 0-4 градусов тепла, на востоке местами 0-2 градусов мороза, на Западе местами до + 4 + 6 градусов. Ночью ожидается 0-3 градуса мороза, в Карпатах и горах Крыма -4-8 градусов. В Киеве 21-го января существенные осадки не ожидаются, ночью до 2 градусов мороза, днем до 2 градусов тепла. "22 января, в День Соборности, в столице станет снега и усилится ветер, возможно, до штормовых значений", - предупредила синоптик. Как сообщали Українські Новини, синоптики ранее спрогнозировали погоду до конца января. Тем временем, в Украину на смену антициклону придет снег: прогноз погоды на неделю.