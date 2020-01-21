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21 января 2020, вторник, 12:30 68
Кабмин 2020-01-21T12:39:16+02:00
Українські Новини
Министр Малюська хочет продать тюрьмы так, чтобы доходы не попали в бюджет

Министр Малюська хочет продать тюрьмы так, чтобы доходы не попали в бюджет

Анна Рудык
тюрьмы, закрытые тюрем, Министерство юстиции Украины, Денис Малюська

Глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська, который в декабре начислил себе премий на 12 окладов, заявил, что Минюст собирается начать распродажу украинских тюрем. Об этом министр сообщил в эфире программы "Завтрак с 1+1".

Так, Малюська заявил, что в Украине больше тюрем, чем нужно.

По его словам, средства от распродажи тюрем планируется потратить на улучшение инфраструктуры.

"Учитывая то, что у нас больше тюрем, чем нам пока нужно, мы вполне можем начать распродажу тюрем. Если мы договоримся о механизме, чтобы эти средства не шли в общий фонд бюджета, а каким-то образом аккумулировались, чтобы часть хоть можно было бы потратить на улучшение инфраструктуры", - заявил Малюська.

Как сообщали Українські Новини, в Украине собираются закрыть около трети тюрьм и построить новые - как в Норвегии. По данным Минюста, сейчас в Украине более ста тюрем. Треть из них планируется закрыть и продать земельные участки, а вырученными средствами покрыть базовые затраты для строительства новых заведений. 

Ранее Минюст выступал за создание коворкинга для молодежи вместо Лукьяновского СИЗО.

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