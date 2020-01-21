В МВД не знают, кто такая Татьяна Черновол, которая хвастается подаренным ей "Калашниковым" от министра Авакова

В МВД не знают, кто такая Татьяна Черновол, которая хвастается подаренным ей "Калашниковым" от министра Аваков

В Департаменте превентивной деятельности Национальной полиции Украины не смогли дать ответ на запрос редакции ИА "Українські Новини" касательно наградного оружия – автомата АК-74, которым в социальных сетях бравировала бывший народный депутат Татьяна Черновол. Об этом говорится в ответе на запрос о доступе к публичной информации.

Первостепенной причиной, по мнению представителей Нацполиции является тот факт, что в редакционном запросе "отсутствовали необходимые данные, которые дают возможность идентифицировать физическое лицо, касательно которого делается запрос…". Однако, в самом тексте редакционного запроса было четко сказано, что запрашиваемая информация касается экс-нардепа Татьяны Черновол.

И как показывает поиск по официальному порталу Верховной Рады Украины, парламентарий с данными "Татьяна Чорновол" была уникальной персоной за все созывы ВРУ.

Кроме того, в ответе на редакционный запрос в Нацполиции отказались предоставлять ифнормацию о возможном правомерном владении Черновол боевым автоматическим оружием, сославшись на законодательные положения о защите персональных дачных физического лица.

Как сообщали Українські Новини, Министерство внутренних дел (МВД) Украины не смогло в положенный 5-дневный срок предоставить копии документов, обосновывающих владение бывшим депутатом Верховной Рады Украины Татьяной Черновол (фракция "Народный фронт") наградным огнестрельным оружием АК74М 5.45, взяв предусмотренную законодательством отсрочку.