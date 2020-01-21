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21 января 2020, вторник, 11:19 38 Документ
Политика 2020-01-21T11:34:07+02:00
Українські Новини
Россияне чаще других просили Порошенко и Зеленского о гражданстве

Россияне чаще других просили Порошенко и Зеленского о гражданстве

Виолетта Чайковская
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Паспорт гражданина Украины. Фото: newsroom.kh
Паспорт гражданина Украины. Фото: newsroom.kh

Пока Украина работает над реформой двойного гражданства в 2019 году указами Президентов Петра Порошенко и Владимира Зеленского было прекращено гражданство 6,5 тыс. украинцев, при этом они приняли в гражданство Украины 1,1 тыс. иностранцев, среди которых больше всего – россиян.

Об этом говорится в ответах Государственной миграционной службы и Министерства иностранных дел на запросы Українських Новин.

Гражданство Украины прекращается вследствие выхода из него, его потери и по основаниям, предусмотренным международными договорами.

Потеря гражданства происходит из-за добровольного приобретения гражданства другой страны, из-за принятия в украинское гражданство на основании неправдивых сведений или фальшивых документов, либо из-за добровольного вступления на необязательную военную службу другого государства.

"В течение 2019 года указами Президента Украины прекращено гражданство Украины вследствие его потери 22 лицам", - говорится в ответе Миграционной службы.

В частности, в январе-мае (при президентсве Порошенко преимущественно) было прекращено гражданство 13 лиц, а с июня (при президентсве Зеленского) – 9 лиц.

Вышли из гражданства почти 6 тыс. лиц.

"В 2019 году указами Президента Украины прекращено гражданство путем выхода из гражданства Украины в период с 1 января по 19 мая (при Порошенко) – 2 731 лица, в период с 20 мая (при Зеленском) – 3 255 лиц", - говорится в ответе МИДа.

По международным соглашениям об упрощенном порядке смены гражданства с Беларусью, Таджикистаном и Киргизией в 2019 году было прекращено гражданство 471 украинца.

"В течение 2019 года указами Президента Украины в гражданство Украины принято 1 090 лиц", - сказано в ответе Миграционной службы.

В январе-мае (при президентсве Порошенко преимущественно) в украинское гражданство было принято 652 лица, а с июня (при президентсве Зеленского) – 438.

И при Порошенко и при Зеленском украинское гражданство получило больше всего россиян – 97 и 84 соответственно.

Всего в гражданство Украины в 2019 году было принято больше всего человек из России – 181, Сирии – 124 и Армении – 105, а 89 лиц до этого не имели гражданства какой-либо страны.

Также в прошлом году украинцами стали 63 лица из Ирана, 60 – Ирака, 50 – Ливана, 49 – Афганистана, 41 – Молдовы, 34 – Узбекистана, 33 – Иордании, 32 – Беларуси и по 31 из Грузии и Азербайджана.

Кроме того, гражданство Украины получили 25 лиц из Египта, 23 – Турции, 19 – Нигерии, 14 – Пакистана, 11 – Индии, по 8 – Емена и Марокко, 7 – Вьетнама, по 6 – Камеруна и Судана, по 5 – Казахстана и Ливии.

Также гражданами Украины стали 4 человека из Алжира, по 3 – из Палестины, Туркменистана, Гвинеи, Эфиопии и Бангладеш, по 2 – Кубы и Туниса, по 1 – Латвии, Монголии, Конго, Демократической республики Конго, Анголы, Ганы, Мадагаскара и Бразилии.

 

Кроме 1,1 тыс. лиц, принятых в гражданство Украины указами Президента, в 2019 году украинское гражданство приобрели 20,2 тыс. лиц.

В частности, 15,7 тыс. человек получили гражданство по рождению, 3,5 тыс. – по территориальному происхождению, более 400 – в связи с пребыванием в украинском гражданстве одного из родителей, более 200 – на основании решений судов, остальные – вследствие усыновления, установления опеки или по международным договорам.

Из них 13,6 тыс. человек – из Украины, а 6,6 тыс. – из иностранных государств, в частности 2,9 тыс. – из России.

Напомним, что в 2018 году Порошенко прекратил гражданство 5,6 тыс. украинцев, а принял в украинское гражданство 988 иностранцев, а в 2017 году указами Президента было прекращено гражданство 5,2 тыс. украинцев, в то время как 969 иностранцев получили гражданство Украины.

Как сообщали Українські Новини, в мае Зеленский вернул гражданство Саакашвили

В августе Зеленский упростил части россиян получение украинского гражданства, а также дал 11 иностранцам, воевавшим на Донбассе, гражданство Украины.

Россия не признает украинское гражданство, предоставленное россиянам. При этом Путин упростил получение гражданства РФ для жителей "ДНР" и "ЛНР", а позже расширил упрощенную выдачу паспортов РФ на всех жителей Донбасса.

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