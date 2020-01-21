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21 января 2020, вторник, 10:18 18
Политика 2020-01-21T10:20:13+02:00
Українські Новини
Украина работает над реформой двойного гражданства, - Зеленский

Украина работает над реформой двойного гражданства, - Зеленский

Виолетта Чайковская
Гражданство, Диаспора, украинская диаспора, Двойное гражданство, Зеленский
Паспорта. Фото: static.life.ru
Паспорта. Фото: static.life.ru

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина работает над реформой двойного гражданства.

Об этом он сообщил в интервью американскому изданию Newsweek, передают Українськi Новини.

"Мы счастливы, что люди ездят (за границу) и набираются опыта, но мы также хотим, чтобы наша диаспора в США могла вернуться, поэтому мы работаем над реформой двойного гражданства", - сказал он.

По мнению Президента, помочь украинцам оставаться в стране или возвращаться в нее смогут новые рабочие места, для создания которых государству необходимы иностранные инвестиции.

"Одна из вещей, которыми мы гордимся больше всего - это украинцы их их интеллектуальный уровень, но многие из них находятся в других странах, включая Канаду, Польшу и Германию. Если они уезжают из-за безработицы, нам необходимы инвесторы для создания рабочих мест, чтобы украинцы оставались... У инвесторов где-либо в мире всегда есть два ключевых вопроса: как мои деньги защищаются, и кто будет выполнять работу? У нас есть ответ на второй вопрос: у Украины много квалифицированных людей. Но нам необходимо дать решительный ответ на первый вопрос", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что для улучшения инвестиционного климата парламент за первые 2,5 месяца принял около 80 законов.

В частности он отметил, что у Украины есть большой план приватизации и она собирается разрушить монополии в газовом секторе и спиртовой отрасли.

Президент также заверил, что хоть и пришел во власть с высоким рейтингом, но не против, чтобы он упал, если это будет эффектом от сложных, но правильных решений.

Как сообщали Українськi Новини, в мае Зеленский вернул гражданство Саакашвили.

В августе Зеленский упростил части россиян получение гражданства Украины.

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