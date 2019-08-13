Зеленский упростил получение гражданства для одной категории россиян

Президент Владимир Зеленский упростил получение украинского гражданства для граждан России, которые подверглись преследованиям по политическим убеждения в то время, как в Кремле пообещали не признавать предоставленного россиянам украинского гражданства.

Об этом говорится в указе Президента №594 от 13 августа, передают Українськi Новини.

Так, согласно документу, расширяется перечень документов, которые можно подать для оформления приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению, принятия в украинское гражданство и возобновления гражданства.

Теперь можно подать декларацию об отказе лица, которое является гражданином Российской Федерации и подверглось преследованиям по политическим убеждениям в стране своей гражданской принадлежности, от иностранного гражданства вместе с документом, подтверждающим преследования за политические убеждения (справка Министерства иностранных дел Украины, дипломатического представительства или консульского учреждения Украины, выданная в установленном Кабинетом Министров Украины порядке).

Также уточняется, что преследуемые по политическим мотивам россияне, которые ранее были гражданами Украины, при подаче заявлений не должны подавать документы о том, что на территории иностранного государства они не совершали тяжких или особо тяжких преступлений, преступлений против человечества и не осуществляли геноцид.

(дополнено сообщением пресс-службы Президента и комментарием Государственной миграционной службы)

Пресс-служба Президента сообщила, что данным указом политически преследуемые россияне, иностранцы, проходящие службу в Вооруженных силах Украины, и имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной, а также иностранцы-участники боевых действий на Донбассе освобождены от необходимости подавать обязательство прекратить иностранное гражданство.

Как уточнили агентству в пресс-службе Государственной миграционной службы, ранее декларацию о выходе из иностранного гражданства могли подать только беженцы.

Так, при подаче обязательства о выходе из гражданства человек должен был в течение двух лет предоставить документы, выданные уполномоченными органами иностранного государства, о том, что он действительно вышел из гражданства, и только после этого мог получить украинский паспорт.

В свою очередь, декларация о выходе не обязывает предоставлять подтверждающие документы и подается в тех случаях, когда у лица нет физической возможности находиться в другом государстве.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский поменял состав комиссии по гражданству, помилованию и наградам.

Ранее Зеленский предоставил гражданство 5 россиянам и 2 белорусам, а также 14 другим иностранцам за защиту территориальной целостности Украины.

Тем временем МИД требует от РФ отменить "паспортизацию" жителей Донбасса, а российские силовики ищут в ОРДЛО недовольных выдачей паспортов РФ.