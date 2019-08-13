Зеленский упростил получение гражданства для одной категории россиян

Президент Владимир Зеленский упростил получение украинского гражданства для граждан России, которые подверглись преследованиям по политическим убеждения в то время, как в Кремле пообещали не признавать предоставленного россиянам украинского гражданства.\r\nОб этом говорится в указе Президента №594 от 13 августа, передают Українськi Новини.\r\nТак, согласно документу, расширяется перечень документов, которые можно подать для оформления приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению, принятия в украинское гражданство и возобновления гражданства.\r\nТеперь можно подать декларацию об отказе лица, которое является гражданином Российской Федерации и подверглось преследованиям по политическим убеждениям в стране своей гражданской принадлежности, от иностранного гражданства вместе с документом, подтверждающим преследования за политические убеждения (справка Министерства иностранных дел Украины, дипломатического представительства или консульского учреждения Украины, выданная в установленном Кабинетом Министров Украины порядке).\r\nТакже уточняется, что преследуемые по политическим мотивам россияне, которые ранее были гражданами Украины, при подаче заявлений не должны подавать документы о том, что на территории иностранного государства они не совершали тяжких или особо тяжких преступлений, преступлений против человечества и не осуществляли геноцид.\r\n(дополнено сообщением пресс-службы Президента и комментарием Государственной миграционной службы)\r\nПресс-служба Президента сообщила, что данным указом политически преследуемые россияне, иностранцы, проходящие службу в Вооруженных силах Украины, и имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной, а также иностранцы-участники боевых действий на Донбассе освобождены от необходимости подавать обязательство прекратить иностранное гражданство.\r\nКак уточнили агентству в пресс-службе Государственной миграционной службы, ранее декларацию о выходе из иностранного гражданства могли подать только беженцы.\r\nТак, при подаче обязательства о выходе из гражданства человек должен был в течение двух лет предоставить документы, выданные уполномоченными органами иностранного государства, о том, что он действительно вышел из гражданства, и только после этого мог получить украинский паспорт.\r\nВ свою очередь, декларация о выходе не обязывает предоставлять подтверждающие документы и подается в тех случаях, когда у лица нет физической возможности находиться в другом государстве.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский поменял состав комиссии по гражданству, помилованию и наградам.\r\nРанее Зеленский предоставил гражданство 5 россиянам и 2 белорусам, а также 14 другим иностранцам за защиту территориальной целостности Украины.\r\nТем временем МИД требует от РФ отменить "паспортизацию" жителей Донбасса, а российские силовики ищут в ОРДЛО недовольных выдачей паспортов РФ.