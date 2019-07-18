Россия не признает предоставленного россиянам украинского гражданства, - Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о планах Украины по предоставлению украинского гражданства россиянам, заявив, что РФ не признает второго гражданства, поэтому те, кто воспользуются этой возможностью, все равно останутся гражданами России с соответствующими правами и обязанностями, сообщает "ТАСС".

"Россия не признает второго гражданства. Поэтому в любом случае, даже если граждане России и получат второе гражданство, они все равно будут оставаться гражданами России, пользоваться всеми предусмотренными законодательством правами и обязанностями", - заявив Песков.

Пресс-секретарь Путина назвал предоставление своего гражданства в качестве второго для этнических украинцев - внутренним делом Украины и добавил, что решение главы российского государства об упрощенном получении гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей Украины также является внутренним делом России.

"Это внутреннее дело Украины. Собственно, как и внутреннее дело России принимать те решения, которые были формализованы президентом с подписанием соответствующего указа. Вы знаете, сколько просьб и обращений поступало из упомянутых регионов (Донецкой и Луганской областей, - ред.) Украины и самопровозглашенных республик от граждан, эта тема поднималась во время последней прямой линии ("Прямая линия с Владимиром Путиным", - ред.), она давно зрела. Поэтому решение президента Путина вполне аргументировано и понятно", - заявил представитель Кремля.

Он не дал ответа на вопрос, сколько человек в России может воспользоваться возможностью получить гражданство Украины.

"Не могу сказать, не думаю, что есть какие-то расчеты. Можно прогнозировать до посинения, но эти цифры будут иметь абсолютно относительное значение", - заявил Песков.

Как сообщали Українські Новини, иностранцы-добровольцы смогут получать гражданство Украины по упрощенной процедуре.

Также Зеленский предоставил гражданство 5 россиянам и 2 белорусам. Ранее Зеленский дал гражданство 14 иностранцам за защиту территориальной целостности Украины.