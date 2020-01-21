Росіяни частіше за інших просили Порошенка і Зеленського про громадянство

Поки Україна працює над реформою подвійного громадянства в 2019 році указами Президентів Петра Порошенка і Володимира Зеленського було припинено громадянство 6,5 тис. українців, при цьому вони прийняли до громадянства України 1,1 тис. іноземців, серед яких найбільше - росіян.

Про це йдеться у відповідях Державної міграційної служби та Міністерства закордонних справ на запити Українських Новин.

Громадянство України припиняється внаслідок виходу з нього, його втрати і за підставами, передбаченими міжнародними договорами.

Втрата громадянства відбувається через добровільне набуття громадянства іншої країни, через прийняття в українське громадянство на підставі неправдивих відомостей чи фальшивих документів, або через добровільний вступ на необов'язкову військову службу іншої держави.

"Протягом 2019 року указами Президента України припинено громадянство України внаслідок його втрати 22 особам", - йдеться у відповіді Міграційної служби.

Зокрема, в січні-травні (при президентстві Порошенка переважно) було припинено громадянство 13 осіб, а з червня (при президентсві Зеленського) - 9 осіб.

Вийшли з громадянства майже 6 тис. осіб.

"У 2019 указами Президента України припинено громадянство шляхом виходу з громадянства України у період з 1 січня до 19 травня (при Порошенку) - 2 731 особи, у період з 20 травня (при Зеленському) - 3 255 осіб", - йдеться у відповіді МЗС.

За міжнародними угодами про спрощений порядок зміни громадянства з Білоруссю, Таджикистаном і Киргизією в 2019 році було припинено громадянство 471 українця.

"Протягом 2019 року указами Президента України до громадянства України прийнято 1 090 осіб", - сказано у відповіді Міграційної служби.

У січні-травні (при президентстві Порошенка переважно) до українського громадянства було прийнято 652 особи, а з червня (при президентстві Зеленського) - 438.

І при Порошенку і при Зеленському українське громадянство отримало найбільше росіян - 97 і 84 відповідно.

Всього до громадянства України в 2019 році було прийнято найбільше людей з Росії - 181, Сирії - 124 і Вірменії - 105, а 89 осіб до цього не мали громадянства будь-якої країни.

Також у минулому році українцями стали 63 особи з Ірану, 60 - Іраку, 50 - Лівану, 49 - Афганістану, 41 - Молдови, 34 - Узбекистану, 33 - Йорданії, 32 - Білорусі та по 31 з Грузії і Азербайджану.

Крім того, громадянство України отримали 25 осіб з Єгипту, 23 - Туреччини, 19 - Нігерії, 14 - Пакистану, 11 - Індії, по 8 - Ємену і Марокко, 7 - В'єтнаму, по 6 - Камеруну та Судану, по 5 - Казахстану і Лівії.

Також громадянами України стали 4 людини з Алжиру, по 3 - з Палестини, Туркменістану, Гвінеї, Ефіопії і Бангладеш, по 2 - Куби і Тунісу, по 1 - Латвії, Монголії, Конго, Демократичної республіки Конго, Анголи, Гани, Мадагаскару і Бразилії.

Крім 1,1 тис. осіб, прийнятих до громадянства України указами Президента, в 2019 році українське громадянство набули 20,2 тис. осіб.

Зокрема 15,7 тис. осіб отримали громадянство за народженням, 3,5 тис. - за територіальним походженням, більше 400 - у зв'язку з перебуванням в українському громадянстві одного з батьків, більше 200 - на підставі рішень судів, решта - внаслідок усиновлення, встановлення опіки чи за міжнародними договорами.

Із них 13,6 тис. осіб - з України, а 6,6 тис. - з іноземних держав, зокрема 2,9 тис. - з Росії.

Нагадаємо, що у 2018 році Порошенко припинив громадянство 5,6 тис. українців, а прийняв до українського громадянства 988 іноземців, а в 2017 році указами Президента було припинено громадянство 5,2 тис. українців, у той час як 969 іноземців отримали громадянство України.

Як повідомляли Українські Новини, в травні Зеленський повернув громадянство Саакашвілі.

У серпні Зеленський спростив частині росіян отримання українського громадянства, а також дав 11 іноземцям, які воювали на Донбасі, громадянство України.

Россія не визнає українське громадянство, надане росіянам. При цьому Путін спростив отримання громадянства РФ для жителів "ДНР" і "ЛНР", а пізніше розширив спрощену видачу паспортів РФ на всіх жителів Донбасу.