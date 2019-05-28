подписаться на рассылку
26.1 26.5
29 29.65
˟
28 мая 2019, вторник, 16:34 712
Президент 2019-05-28T17:00:00+03:00
Українські Новини
Зеленский вернул гражданство Саакашвили и предоставил еще пятерым лицам

Зеленский вернул гражданство Саакашвили и предоставил еще пятерым лицам

Михаил Саакашвили. Фото: SaakashviliMikheil/Facebook
Михаил Саакашвили. Фото: SaakashviliMikheil/Facebook

Президент Владимир Зеленский отменил прекращение украинского гражданства бывшего Президента Грузии Михаила Саакашвили после того, как Саакашвили передал в АП прошение о возвращении украинского гражданства.

Об этом говорится в указе Президента №329 от 28 мая, передают Українськi Новини.

"Внести в указ Президента Украины от 26 июля 2017 №196 "О прекращении гражданства Украины Бондаревой Т., Корнийчук А.А., Коротецкого Л.А. и других лиц" изменение, исключив положения об утрате Саакашвили Михеилом гражданства Украины", - сказано в нем.

Этим же указом приняты в гражданство Украины 5 лиц, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины.

В свою очередь, Саакашвили поблагодарил Зеленского на своей странице в соцсети Facebook.

"Спасибо Президенту Зеленскому! Слава Украине!", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, 26 июля 2017 года Петр Порошенко своим указом прекратил украинское гражданство Саакашвили. Позже Саакашвили давал Порошенко срок до второго тура на возвращение ему украинского гражданства, тогда как против него возобновили дело в Украине.

Год назад суд отложил на неопределенный срок слушание о гражданстве Саакашвили.

Кроме того, Путин советовал Зеленскому вернуть Саакашвили украинский паспорт, а в Госпогранслужбе заявили, что оснований для законного въезда Саакашвили в Украину нет.

Больше новостей о: Михаил Саакашвили Украинское гражданство Указ Президента Владимир Зеленский

Архив
Новости
Прогресса в разблокировании Венгрией работы комиссии Украина-НАТО нет, - Волкер 17:15
Зеленский назначил себе второго советника 17:07
Бойко хочет снизить тарифы на газ в 2 раза 17:07
Стало известно о проблемах с экспортом украинского зерна "Бунге", – СМИ 16:55
Зеленский назначил замглавы Администрации Гончарука 16:53
больше новостей
Пьер Ате. Фото: people.bfmtv
Звезда фильма "Анжелика" скончался в Париже 20:22
От 30-градусной жары до резкого похолодания: синоптик предупредила о смене погоды в большинстве областей 06:00 Карта
Вместо участковых Нацполиция вводит полицейских офицеров общин 10:41
Пробег под Каштанами. Фото: Информатор.
Видео дня: В День Киева в столице прошел масштабный "Пробег под каштанами" 19:45
Во вторник евро резко подешевел 10:35
больше новостей
На Банковой протестуют против закрытия Киевской детской больницы №7 16:05
Вместо участковых Нацполиция вводит полицейских офицеров общин 10:41
В Киеве сотни людей имеют поддельные адвокатские свидетельства, - Глава совета адвокатов Рябенко 14:48
Земля под "мостом Кличко" уже в аренде под стройку отеля и развлекательного центра 11:21
Украина потеряет миллиардные инвестиции и тысячи рабочих мест в случае отказа от запуска рынка электроэнергии с 1 июля, – Федерация работодателей ТЭК 14:40 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok