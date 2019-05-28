Зеленский вернул гражданство Саакашвили и предоставил еще пятерым лицам

Президент Владимир Зеленский отменил прекращение украинского гражданства бывшего Президента Грузии Михаила Саакашвили после того, как Саакашвили передал в АП прошение о возвращении украинского гражданства

Об этом говорится в указе Президента №329 от 28 мая, передают Українськi Новини.

"Внести в указ Президента Украины от 26 июля 2017 №196 "О прекращении гражданства Украины Бондаревой Т., Корнийчук А.А., Коротецкого Л.А. и других лиц" изменение, исключив положения об утрате Саакашвили Михеилом гражданства Украины", - сказано в нем.

Этим же указом приняты в гражданство Украины 5 лиц, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины.

В свою очередь, Саакашвили поблагодарил Зеленского на своей странице в соцсети Facebook.

"Спасибо Президенту Зеленскому! Слава Украине!", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, 26 июля 2017 года Петр Порошенко своим указом прекратил украинское гражданство Саакашвили. Позже Саакашвили давал Порошенко срок до второго тура на возвращение ему украинского гражданства, тогда как против него возобновили дело в Украине.

Год назад суд отложил на неопределенный срок слушание о гражданстве Саакашвили.

Кроме того, Путин советовал Зеленскому вернуть Саакашвили украинский паспорт, а в Госпогранслужбе заявили, что оснований для законного въезда Саакашвили в Украину нет.