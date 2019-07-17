Путин расширил упрощенную выдачу паспортов РФ на всех жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин расширил упрощенное предоставление гражданства на всех жителей Донецкой и Луганской областей.

Соответствующий указ 17 июля был обнародован на Официальном интернет-портале правовой информации России, передают Українськi Новини.

Указом Путин упростил получение российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей.

Таким образом российское гражданство теперь могут в упрощенном порядке получить также жители подконтрольных Украине территорий.

Как сообщали Українські Новини, 24 апреля Путин упростил получение гражданства РФ для жителей оккупированных территорий Донбасса.

Тем временем Канада запретит въезд для жителей Донбасса с российскими паспортами.

Ранее разведка Минобороны заяивляла, что российские силовики ищут в ОРДЛО недовольных выдачей паспортов РФ. В то же время российское оккупационное командование активно проводит агитацию упрощенной процедуры предоставления российского гражданства.

Кроме того, Украина обратилась в ООН из-за упрощения выдачи российских паспортов жителям Донбасса.