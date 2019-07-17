Путин расширил упрощенную выдачу паспортов РФ на всех жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин расширил упрощенное предоставление гражданства на всех жителей Донецкой и Луганской областей.\r\nСоответствующий указ 17 июля был обнародован на Официальном интернет-портале правовой информации России, передают Українськi Новини.\r\nУказом Путин упростил получение российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей.\r\nТаким образом российское гражданство теперь могут в упрощенном порядке получить также жители подконтрольных Украине территорий.\r\nКак сообщали Українські Новини, 24 апреля Путин упростил получение гражданства РФ для жителей оккупированных территорий Донбасса.\r\nТем временем Канада запретит въезд для жителей Донбасса с российскими паспортами.\r\nРанее разведка Минобороны заяивляла, что российские силовики ищут в ОРДЛО недовольных выдачей паспортов РФ. В то же время российское оккупационное командование активно проводит агитацию упрощенной процедуры предоставления российского гражданства.\r\nКроме того, Украина обратилась в ООН из-за упрощения выдачи российских паспортов жителям Донбасса.