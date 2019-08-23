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23 августа 2019, пятница, 19:33 208
Президент 2019-08-23T19:34:21+03:00
Українські Новини
Зеленский дал гражданство 11 воевавшим на Донбассе иностранцам

Зеленский дал гражданство 11 воевавшим на Донбассе иностранцам

Паспорт Украины. Фото:
Паспорт Украины. Фото: "Радио Свобода"

Президент Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство 11 лицам, защищавшим территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в то время, как также упростил получение гражданства для одной категории россиян.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

В частности, гражданство получил Тимерхан Мунаев, сын командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева.

Отец Тимерхана погиб под Дебальцево (Донецкая область) в феврале 2015 года.

Все лица, получившие гражданство, защищали Украину во время боевых действий на Донбассе.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский дал гражданство 14 иностранцам за защиту территориальной целостности Украины. Также иностранцы-добровольцы смогут получать гражданство Украины по упрощенной процедуре.

Кроме того, Зеленский предоставил гражданство Украины 5 россиянам и 2 белорусам.

Тем временем Зеленский поручил срочно разработать законопроекты о гражданстве для россиян-беженцев.

Больше новостей о: Президент Украины Украинское гражданство война на Донбассе Гражданство Украины Владимир Зеленский

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