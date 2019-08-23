Зеленский дал гражданство 11 воевавшим на Донбассе иностранцам

Президент Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство 11 лицам, защищавшим территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в то время, как также упростил получение гражданства для одной категории россиян.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.\r\nВ частности, гражданство получил Тимерхан Мунаев, сын командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева.\r\nОтец Тимерхана погиб под Дебальцево (Донецкая область) в феврале 2015 года.\r\nВсе лица, получившие гражданство, защищали Украину во время боевых действий на Донбассе.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский дал гражданство 14 иностранцам за защиту территориальной целостности Украины. Также иностранцы-добровольцы смогут получать гражданство Украины по упрощенной процедуре.\r\nКроме того, Зеленский предоставил гражданство Украины 5 россиянам и 2 белорусам.\r\nТем временем Зеленский поручил срочно разработать законопроекты о гражданстве для россиян-беженцев.