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06 января 2020, понедельник, 15:15 16
Lifestyle 2020-01-06T15:15:48+02:00
Українські Новини
С Рождеством Христовым: душевные поздравления для близких в картинках

С Рождеством Христовым: душевные поздравления для близких в картинках

Елизавета Кесельман
Рождество, Рождество Христово, Сочельник, Канун Рождества, поздравление с Рождеством
С Рождеством Христовым. Фото: pixabay
С Рождеством Христовым. Фото: pixabay

В канун Рождества в воздухе царит праздничная и душевная атмосфера. Христиане отмечают рождение Сына Божьего и Спасителя Иисуса Христа, как особенное и важное событие во всем мире. Українські Новини собрали душевные поздравления в картинках.

Фото: pixabayФото: pixabay

Фото: pintinterestФото: pintinterest

Фото: pixabayФото: pixabay

Фото: etnosoftФото: etnosoft

Фото: pixabayФото: pixabay

Ранее Українські Новини рассказывали о приметах и традициях Святого вечера, а также о том, куда можно пойти в Киеве на рождественские выходные и как выбрать подарок ребенку на Рождество.

Кроме того, были обнародованы лучшие рождественские колядки в обработках от украинских звезд, и 10 различных гаданий на Рождество. 

А до этого мы публиковали плейлисты лучшей новогодней музыки в стиле джаз, разные версии всемирно известного украинского "Щедрика", новых украинских песен, выпущенных перед Новым годом 2020, а также спокойной музыки для уютного зимнего вечера.

Также сообщалось о том, каким Знакам восточного гороскопа повезет в Новом году

Также гороскоп 2020 принесет для Украины множество важных событий благодаря особому положению планет.

Больше новостей о: Рождество Рождество Христово Сочельник Канун Рождества поздравление с Рождеством

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