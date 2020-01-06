С Рождеством Христовым: душевные поздравления для близких в картинках

В канун Рождества в воздухе царит праздничная и душевная атмосфера. Христиане отмечают рождение Сына Божьего и Спасителя Иисуса Христа, как особенное и важное событие во всем мире. Українські Новини собрали душевные поздравления в картинках. Фото: pixabay Фото: pintinterest Фото: pixabay Фото: etnosoft Фото: pixabay Ранее Українські Новини рассказывали о приметах и традициях Святого вечера, а также о том, куда можно пойти в Киеве на рождественские выходные и как выбрать подарок ребенку на Рождество. Кроме того, были обнародованы лучшие рождественские колядки в обработках от украинских звезд, и 10 различных гаданий на Рождество. А до этого мы публиковали плейлисты лучшей новогодней музыки в стиле джаз, разные версии всемирно известного украинского "Щедрика", новых украинских песен, выпущенных перед Новым годом 2020, а также спокойной музыки для уютного зимнего вечера. Также сообщалось о том, каким Знакам восточного гороскопа повезет в Новом году. Также гороскоп 2020 принесет для Украины множество важных событий благодаря особому положению планет.