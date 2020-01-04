Куда пойти на рождественские выходные в Киеве: программа мероприятий

Новый год 2020 на Софийской площади встретили более 100 тысяч людей. Но праздники на этом не заканчиваются, ведь впереди еще Рождество. Киевлянам и гостям столицы подготовили ряд праздничных мероприятий: концерты, театральные представления, выставки, фестивали и многое другое. Українські Новини составили для вас список самых ярких событий на эти выходные.

4 января

Концерт на Софийской площади: Kyiv Opera Theatre в 17:00, скрипач-виртуоз Денис Боев & Band в 18:30, группа Круассан в 19:30 и DJ в 20:30. Концерт на Контрактовой площади: DJ Konstantin Ozeroff в 19:00. Оригинальная выставка Гунтера фон Гагенса "Вселенная тела" - Body Worlds с 9:00 до 21:00 на ВДНХ. Парк-фестиваль "Зимняя Страна на ВДНХ" с 10:00 до 21:00. Новогодняя 3D Сказка-мюзикл "Алиса в стране Нового года" в Планетарии в 10:00. Интерактивное шоу "Лапландия 360" на Софийской площади в 10:00, 20:00. Театральное представление "Winterra. Легенда казкового краю" на ВДНХ в 11:00, 14:00, 17:00. Фестиваль гигантских китайских фонарей на Певчем поле в 16:00. Театральное представление "Зверские истории" в Национальной музыкальной академии Украины им. П. Чайковского в 19:00. Театральное представление "О чем молчат мужчины или Дикарь Forever" в Центре культуры и искусств МВД Украины в 19:00.

Фестиваль фонарей на Певчем Поле. Фото: Facebook/Viacheslav Yanuk

5 января

Концерт на Софийской площади: Imaginarium в 17:00, Андрей Чмут & Band в 18:00, Киевский академический муниципальный эстрадно-духовой оркестр в 19:00, DJ в 21:00. Концерт на Контрактовой площади: MR Sunny в 19:00. Оригинальная выставка Гунтера фон Гагенса "Вселенная тела" - Body Worlds с 9:00 до 21:00 на ВДНХ. Парк-фестиваль "Зимняя Страна на ВДНХ" с 10:00 до 21:00. Экскурсии в Экспериментаниуме с 10:00 до 20:00. Новогоднее детское полнокупольное Шоу "Космическое Рождество - Space Christmas" в Планетарии в 10:00, 11:30, 13:00. Интерактивное шоу "Лапландия 360" на Софийской площади в 10:00, 15:00, 20:00. Театральное представление "Winterra. Легенда казкового краю" на ВДНХ в 11:00, 14:00, 17:00. Экскурсия "Секретный Киев" в переулке Михайловский, 8 в 12:00. Фестиваль гигантских китайских фонарей на Певчем поле в 16:00.

"Winterrа. Легенда сказочного края". Фото: Facebook/winterrashow

6 января

Оригинальная выставка Гунтера фон Гагенса "Вселенная тела" - Body Worlds с 9:00 до 21:00 на ВДНХ. Парк-фестиваль "Зимняя Страна на ВДНХ" с 10:00 до 21:00. Экскурсии в Экспериментаниуме с 10:00 до 20:00. "Turbo space" - выставка космических приключений в ТРЦ "Smart plaza Obolon" в 10:00. "Рождественское королевство теней" в Международном центре культуры и искусств в 12:00. Интерактивное шоу "Лапландия 360" на Софийской площади в 12:00, 15:00, 20:00.

Фото: Facebook/Київський Планетарій

7 января

Оригинальная выставка Гунтера фон Гагенса "Вселенная тела" - Body Worlds с 9:00 до 21:00 на ВДНХ. Парк-фестиваль "Зимняя Страна на ВДНХ" с 10:00 до 21:00. Экскурсии в Экспериментаниуме с 10:00 до 20:00. Новогоднее детское полнокупольное Шоу "Космическое Рождество - Space Christmas" в Планетарии в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30. "Turbo space" - выставка космических приключений в ТРЦ "Smart plaza Obolon" в 10:00. Фестиваль гигантских китайских фонарей на Певчем поле в 16:00. Театральное представление "Дорогая Памела, или Как пришить старушку" в Киевском драматическом театре Браво в 19:00. Интерактивное шоу "Лапландия 360" на Софийской площади в 10:00, 15:00, 20:00. Концерт на Софийской площади в 15:00.

Афиша рождественского концерта на Софии. Фото: Facebook/Folk Ukraine

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