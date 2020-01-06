Как провести Святой Вечер: традиции и приметы

Святой Вечер 6 января наполнен необычной атмосферой и семейным уютом. Однако в этот день принято не только обустраивать дом и праздничный стол. В Надвечерье Рождества Христова существует множество обрядов, примет и поверий. Как отмечали Святвечер наши предки и какие традиции дошли до сегодняшнего дня, рассказывается на сайте Українські Традиції.

На рассвете хозяйка приступала к работе. Первым делом - добывала новый огонь. После этого хозяйка готовила двенадцать праздничных блюд. В это время хозяин шел поить скот, стелил новую солому и давал скоту свежее сено. Затем он отбрасывал снег от дома, расчищал тропы и внимательно оглядывал все хозяйство. Ничто не могло быть в этот вечер вне дома. Все члены семьи тоже должны были быть дома. Говорят, если в эту ночь где-то заночевать, то целый год будешь блуждать по миру. Но когда кого-то из семьи не было дома, для него ставили миску и клали ложку во время ужина.

Нельзя ссориться в этот день, а наоборот, нужно помириться с врагами, чтобы в новом году было мирно и в доме, и вне дома. Ударить в этот день любое животное - большой грех.

В этот день не завтракали и обходились без обеда. Разве что детям, которые не могли терпеть голод, мама позволяла немного поесть, и то только в обеденное время.

Когда вечереет, начинали приготовления домашнего алтаря. Хозяин вносил сноп ржи - "дидуха".

В память о своих умерших родственниках люди ставили для них кутью и узвар на окнах, разбрасывали вареные бобы по углам, оставляли немытыми ложки и миски после ужина. Садясь на стул или на скамейку, продували место - "чтобы не придавить собой мертвую душу", потому что в этот вечер "появляется множество мертвых душ".

Сначала ели кутью, а потом - голубцы, вареники, жареную рыбу, капусту и все остальное, а запивали компотом. Блюда обязательно должны были быть постными, поскольку Сочельник приходится на последний день Филипповского поста. Также обязательно на праздничном столе должны были быть свеча, соль и чеснок. Во время ужина выходить из-за стола было не принято, разговаривать много - тоже. Ведь все имело вещее значение.

После ужина начинались забавы. Дети бегали по полу, залезали под стол и там "кудахтали" - "чтобы наседки садились". Мать им бросала за это в солому орешки и мелочь.

Народные приметы:

На багатую кутью звездное небо - куры хорошо будут нестись и родит горох. Лунная ночь - хороший урожай на баштанах. Заморозь на деревьях - родят орехи и фрукты. Снег идет – будет хороший урожай яблок. Иней или снег - на мокрое лето и урожай зерновых. Смотрят после ужина в окно: если чистое и звездное небо, то будет сухое и урожайное лето, и наоборот. С гнездышка извлекали травинку. Если длинная, то год будет урожайным, а короткая - наоборот. Поужинав, связывали ложки пшеничным перевеслом, чтобы "не терялись в стаде коровы".

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