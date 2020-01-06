10 современных гаданий на Рождество

Существует много традиций на Святой Вечер и Рождество. Украинцы из поколения в поколение им следуют. Традиционным также стало гадать в ночь с 6 на 7 января. В это время завеса тайны приоткрывается и можно узнать имя будущего мужа и его характер, узнать каким будет следующий год и получить ответы на многие вопросы. Українські Новини составили для список современных гаданий в Рождественский Сочельник.

Гадания на будущего мужа

Нужно смешать чайную ложку воды с ложкой соли и съесть перед сном. Ложась спать, произнесите: "Мой суженый, мой ряженый, принеси мне воды". Тот, кто приснится, станет в будущем вашем мужем. Перед сном положите расческу под подушку и скажите такие слова: "Суженный, ряженный, причеши мне волосы". В полночь положите на стол небольшой листок бумаги и посыпьте его пеплом. Сверху положите прозрачную стеклянную банку с водой. Бросьте в нее кольцо. На него нужно смотреть до тех пор, пока в нем не появится образ суженного. Вечером в святки нужно выйти на улицу и у первого встречного парня спросить его имя. Это и будет имя вашего будущего мужа. Сперва нужно загадать девушку и парня. Потом возьмите две спички, поставьте их рядом и зажгите. Когда спички догорят, то посмотрите на их головки. Если они наклонены друг к другу - пара будет вместе, если наоборот, то отношения не завяжутся.

Гадания на пол будущих детей и их количество

Нужно взять иголку, проткнуть ею шерстяную ткань и подвесить иглу на нитке. Медленно поднесите нитку к руке того, кто гадает. Если игла "ходит по кругу", значит родится девочка, если качается вперед и назад – мальчик, если стоит на месте – детей в ближайшем будущем не будет. С вечера налейте в рюмку воды, положите туда кольцо и вынесите на мороз. Перед сном посмотрите сколько бугорков и ямочек образуется на льду. Бугорки обозначают количество сыновей, а ямочки – дочек.

Гадание на то, каким будет следующий год

Нужно 2-3 раза наклонить зажженную свечу над миской с водой, давая воску стечь. Когда в воде образуется достаточное количество капель, то рассмотрите их. Символ, который вырисуется, подскажет каким будет следующий год.

Шар означает стабильность, крест – вас ожидают неприятности и болезни, полосы – к дороге, звезды – удачу, большие капли – крупные события, фигура зверя – соперника или соперницу, кольцо – скораю свадьба, дом – процветание в жизни и так далее.

Если хотите узнать ответ на свой вопрос

Возьмите любую книгу, мысленно задайте себе вопрос и выберите страницу и строчку. Откройте книгу и строчка, которую вы выбрали, станет ответом на ваш вопрос. Если фразу никак нельзя истолковать, то гадание нужно повторить. Заранее на листке бумаги нужно написать различные слова, предложения и фразы. В полночь задайте мысленно вопрос и подкиньте несколько зерен пшеницы над листком. На какие слова упадет зерно, те слова и станут ответом.

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