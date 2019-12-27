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27 декабря 2019, пятница, 10:33 35
Жизнь 2019-12-27T10:34:54+02:00
Українські Новини
В 2020 году произойдет много важных событий для Украины, - астролог

В 2020 году произойдет много важных событий для Украины, - астролог

Валерия Драгомирова
2020 год, Людмила Халанская, астрологический прогноз, Украина
Флаг Украины. фото: pixabay
Флаг Украины. фото: pixabay

Гороскоп 2020 принесет для Украины множество важных событий благодаря особому положению планет. Об этом в своем блоге пишет астролог Людмила Халанская.

По мнению Халанской, наибольшее влияние на судьбу Украины в 2020-м году окажет соединение Юпитера и Плутона в Козероге. Такое положение планет повлечет существенные социальные и политические перемены в мире, которые будут болезненными, но необходимыми.

Кроме того, в начале года в соединение с Плутоном попадет еще и Сатурн, что вовлечет Украину в долгий период исторических процессов, в котором будут задействованы сразу несколько государств и мировых организаций.

"Можно сказать, что это год нового отсчета, начала новых циклов мировой истории. Эти процессы не обойдут вниманием и Украину, так как именно в Козероге начинается наш гороскоп", - уверена астролог.


Также астролог считает, что с начала года до средины весны, а также в конце 2020 года произойдут благоприятные сдвиги после периода бездействия. Будут официально узаконены очень важные для государства положения и нормы.

Астролог считает, что в 2020 году произойдет завершение целого этапа жизни государства и начало нового цикла его развития. Тем не менее, такой период продлится лишь до 2021 года включительно, а далее возможно противостояние народа и власти.

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