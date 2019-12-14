Новый год-2020: каким Знакам восточного гороскопа повезет

2020 год может оказаться непростым, так как будет високосным. Однако под покровительством Белой Крысы многие представители восточного гороскопа смогут изменить к лучшему свою жизнь. Об этом сообщает "slovofraza".

Крыса



В новом 2020 году рожденным под Знаком Крысы удача будет улыбаться с первого боя курантов. Им можно смело загадывать желания и верить в то, что мечты исполнятся уже в скором времени. А счастье к представителям этого Знака обязательно придет, если они будут активными, но при этом откажутся от спешки и необдуманных решений. Также год будет динамичным и богатым на события, и чтобы все успеть, рожденным под Знаком Крысы нужно заранее составить планы, следование которым убережет от множества неприятностей.

Свинья



Год можно назвать удачным, но в январе возможны некоторые неурядицы, связанные с недоделанной работой, тянущейся из 2019 года. Представителям этого Знака стоит сразу же поставить точку в этих вопросах, чтобы после не возвращаться назад и не создавать себе проблемы на ровном месте. Кроме того, повезет тем Свиньям, которые будут четко следовать планам, не нарушая данные обещания и не боясь активной работы. Она принесет не только славу и почет, но и весьма хорошее вознаграждение.

Обезьяна



Обезьянам новый 2020 год принесет удачу и процветание. Многим представителям этого Знака удастся разобраться с жилищными вопросами и проблемами, а также обрести счастье в личной жизни и встретить верных друзей. Привлечь процветание им поможет сила мысли, ведь известно, что самые сокровенные мечты сбываются, если в них верить и работать в выбранном направлении.

Петух



Рожденным в год Петуха будет везти, словно в сказке. Представителям этого Знака уже с первых дней нового года можно усердно заниматься вопросами благосостояния, планировать, строить амбициозные планы и не откладывать их воплощение в жизнь. Гороскоп сулит Петухам прорыв в делах, а это значит, что активность и целеустремленность вкупе с честностью быстро принесут положительные результаты.

Бык

Быкам улыбнется финансовая удача, однако для того, чтобы ее привлечь, важно не только амбициозно заявить о себе в начале года, но и не переоценивать свои силы. Хитрость, грубость и желание получить благополучие за счет чужих усилий привлекут лишь неприятности.

Тигр



Рожденным под Знаком Тигра лучше доверять лишь себе. Недоброжелатели в високосном году будут активно мешать, а значит, важно воспитывать в себе силу воли и не поддаваться на манипуляции.

Кролик



Кроликам новый год принесет множество хлопот. Энергия будет тратиться быстрее, чем восполняться, поэтому может ухудшиться самочувствие. Важно восполнять запасы энергии и вовремя делать перерывы в делах и работе.

Дракон



Драконов ждет год, полный хлопот. Им важно справляться с негативом во всех его проявлениях, а также научиться позитивному мышлению, чтобы не притягивать неурядицы. Огненный темперамент поможет достичь успехов в том случае, если направить энергию в мирное русло.



Напомним, ранее Українські Новини писали, каким будет последний месяц года и кому точно повезет.