От погремушки до кигуруми: что можно подарить ребенку на Рождество, - идеи подарков

Самые требовательные заказчики подарков - это обычно дети. И как нелегко бывает угодить ребенку - родители уж точно знают. Если уж со взрослыми разобраться довольно легко, хоть иногда мы задаемся вопросом "нужны ли им вообще подарки?", то презенты для детей заставляют нас изрядно побегать по магазинам. Українські Новини подготовили подборку подарков для детей всех возрастов.

Погремушки. Это самые первые игрушки ребенка, и подарить озорную погремушку на Рождество – это отличная идея.

Развивающие игрушки. Музыкальные и просто различные движущиеся животные, интерактивные карты или азбуки – это прекрасные подарки для малышей, ведь они помогают малышу развиваться всесторонне, чувствовать мир вокруг.

Коврики и тактильные доски. Маленьким детям чрезвычайно важно познавать окружающий мир. И обучающие коврики, а также бизиборды – идеальный и безопасный вариант для такого занятия.

Конструкторы. Вопреки устоявшемуся мнению, конструкторы нравятся не только мальчикам, но и девочкам. Тем более, что сейчас производители выпускают не только традиционные конструкторы в виде домов и танков, но и более изящные наборы – замки с принцессами, кафе и спортклубы.

Мастер-класс. Обучение чему-либо новому – всегда интересно и увлекательно. Мастер-класс может быть абсолютно любым, с учетом интересов ребенка. Благо, разнообразие обучающих детских курсов сейчас огромное.

Книга. Отлично подойдут сборники рождественских историй или сказок. Вполне хорошим вариантом будет и просто одна красивая тематическая сказка или раскраска-антистресс с набором карандашей и фломастеров.

Коллекционные фигурки. В последнее время все более популярными становятся мини-фигурки супергероев и просто персонажей самых разных фильмов. Само собой, если ребенок собирает коллекцию, найдите экземпляр, которого у него нет.

Наборы для творчества. Творчество прекрасное развивает эмоциональную сферу и мышление ребенка. Наборы могут быть самыми разными – от вышивки до изготовления мыла ручной работы или гипсовых фигурок.

Кигуруми. Эти забавные и милые пижамы сейчас на пике популярности. И любят их, кстати, не только дети, но и даже многие взрослые. В большинстве магазинов можно найти огромный выбор кигуруми в виде самых разных зверушек, которые точно придутся по вкусу кому угодно.

Мини-гаджеты. Например, умные часы или портативные колонки. Разумеется, такие подарки подойдут детям постарше, так как красивые и дорогие вещи значительно влияют на статус ребенка среди одногодок.

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