Доллар и евро после выходного обвалились до очередного минимума

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 24 декабря на 3,94 коп. до 23,2274 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 5,48 коп. до 22,8803 UAH\/USD. Об этом сообщает BIN.ua. Средний курс покупки евро понизился на 8,21 коп. до 25,2481 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 8,07 коп. до 25,7661 UAH\/EUR. Курсы наличной иностранной валюты: Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 22,8803 23,2274 25,2481 25,7661 3,34 3,81 Максимальный 23,0000 23,5000 25,4000 26,1000 3,63 5,00 Минимальный 22,5000 23,0500 24,8000 25,4000 2,50 3,60 Как сообщали Українські Новини, после значительного укрепления гривны, которая достигла уровня 2016 года, а также побила мировой рекорд по темпах роста, курс гривны может значительно упасть уже после Нового года, в январе. Так, по мнению правительства и экспертов, с января 2020 года доллар подскочит в Украине примерно до 27 гривен. Тем временем банкиры не прогнозируют девальвацию гривны до конца 2019 года и в 1-м квартале 2020 года. А Национальный банк снова повышает официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26 декабря, на 2,06 коп. до 23,2552 UAH\/USD.