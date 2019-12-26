подписаться на рассылку
22.9 23.25
25.2 25.8
˟
26 декабря 2019, четверг, 10:15 68
Финансы 2019-12-26T11:00:01+02:00
Українські Новини
Доллар и евро после выходного обвалились до очередного минимума

Доллар и евро после выходного обвалились до очередного минимума

Надежда Комендантова
Курс валют, курс доллара, Курс евро, Валюта

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 24 декабря на 3,94 коп. до 23,2274 UAH/USD, курс покупки – понизился на 5,48 коп. до 22,8803 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 8,21 коп. до 25,2481 UAH/EUR, курс продажи понизился на 8,07 коп. до 25,7661 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 22,8803 23,2274 25,2481 25,7661 3,34 3,81
Максимальный 23,0000 23,5000 25,4000 26,1000 3,63 5,00
Минимальный 22,5000 23,0500 24,8000 25,4000 2,50 3,60

Как сообщали Українські Новини, после значительного укрепления гривны, которая достигла уровня 2016 года, а также побила мировой рекорд по темпах роста, курс гривны может значительно упасть уже после Нового года, в январе. Так, по мнению правительства и экспертов, с января 2020 года доллар подскочит в Украине примерно до 27 гривен. Тем временем банкиры не прогнозируют девальвацию гривны до конца 2019 года и в 1-м квартале 2020 года. А Национальный банк снова повышает официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26 декабря, на 2,06 коп. до 23,2552 UAH/USD. 

Больше новостей о: Курс валют курс доллара Курс евро Валюта

НБУ повысил гривну после выходного: официальный ку...
Гривна продолжает расти: какой курс валют после вы...
Доллар уверено движется к отметке в 22 гривны: кур...
Гривна обвалилась в цене: официальный курс валют н...
Архив
Новости
Василий Хмельницкий опроверг сведения о наличии у него бизнеса в аннексированном Крыму 11:11
Американский турист заблудился в Карпатах по дороге на Говерлу 10:58
Бахматюк обвинил в "заказе" главу президентского офиса Богдана 10:55
Курс покупки рубля взлетел в обменниках после выходного 10:48
Бужанский требует от Генпрокурора немедленно подписать подозрения всем нападавшим на журналистов в суде 10:41
больше новостей
Езжу на том же Range Rover, в котором убили сына, - Инна Соболева 18:29
Мне только спросить: "слуга народа" Остапенко пытался пролезть за депутатской зарплатой без очереди 19:44
Лукашенко заявил, что Украина спровоцировала Россию на войну 19:45
Пенсионный фонд увеличил выплату пенсий: сколько получат украинцы в декабре 05:55 Инфографика
За 5 лет Украина получит $15 млрд прибыли от транзита газа, - Оржель 18:22
больше новостей
Лукашенко заявил, что Украина спровоцировала Россию на войну 19:45
"Слуга народа" Устенко заявил, что аннексию Крыма спровоцировала отмена языкового закона Кивалова-Колесниченко 08:45
На суде по делу Шеремета сторонники подозреваемой Кузьменко напали на журналиста "Шарий.нет" 15:50
Против членов правления Нацбанка откроют дело, - НАБУ 17:29
Правительство приняло решение, позволяющее уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%, – Гончарук 17:53
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok