НБУ повысил гривну после выходного: официальный курс валют на 26 декабря

Пока банкиры не прогнозируют девальвацию гривны до конца 2019 года, Национальный банк снова повышает официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26 декабря, на 2,06 коп. до 23,2552 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 декабря, на 1,54 коп. до 23,2758 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3012,4878 100 долларов США 2325,5155 100 швейцарских франков 2368,6994 1000 иен 212,6142 10 российских рублей 3,7407 100 евро 2576,6712

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с курсом валют 23 декабря на 6,95 коп. до 23,2803 UAH/USD, курс покупки понизился на 11,72 коп. до 22,9324 UAH/USD.

Также после значительного укрепления гривны, которая достигла уровня 2016 года, а также побила мировой рекорд по темпам роста, курс гривны может значительно упасть уже после Нового года, в январе.