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26 декабря 2019, четверг, 06:00 4164
Экономика 2019-12-26T22:45:10+02:00
Українські Новини
НБУ повысил гривну после выходного: официальный курс валют на 26 декабря

НБУ повысил гривну после выходного: официальный курс валют на 26 декабря

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара
Гривна. Фото: bank.gov.ua
Гривна. Фото: bank.gov.ua

Пока банкиры не прогнозируют девальвацию гривны до конца 2019 года, Национальный банк снова повышает официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26 декабря, на 2,06 коп. до 23,2552 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 декабря, на 1,54 коп. до 23,2758 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3012,4878
100 долларов США 2325,5155
100 швейцарских франков 2368,6994
1000 иен 212,6142
10 российских рублей 3,7407
100 евро 2576,6712

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с курсом валют 23 декабря на 6,95 коп. до 23,2803 UAH/USD, курс покупки понизился на 11,72 коп. до 22,9324 UAH/USD.

Также после значительного укрепления гривны, которая достигла уровня 2016 года, а также побила мировой рекорд по темпам роста, курс гривны может значительно упасть уже после Нового года, в январе.

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