Доллар уверено движется к отметке в 22 гривны: курс валют на понедельник

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 декабря, на 3,41 коп. до 23,2912 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21-22 декабря, на 4,88 коп. до 23,3253 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3035,9875 100 долларов США 2329,1225 100 швейцарских франков 2374,9217 1000 иен 213,0597 10 российских рублей 3,7321 100 евро 2584,6272

Как сообщали Українські Новини, восьмую неделю подряд курс продажи наличного доллара понижается и достиг отметки 23,3823 UAH/USD, покупки понизился до 23,0806 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк также сообщил, что под конец года изменится порядок расчета курсов валют в то время, как аналитики прогнозируют обвал курса гривны.

В субботу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 20 декабря на 2,68 коп. до 23,3826 UAH/USD, курс покупки понизился на 3,93 коп. до 23,0774 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 4 коп. в пятницу укрепился на 4 коп. до 23,31 UAH/USD.