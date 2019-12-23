Банкиры рассказали, по чем будет доллар в начале 2020

Банкиры не прогнозируют девальвацию гривны до конца 2019 года и в 1-м квартале 2020 года.

Об этом они сообщили Українським Новинам.

Станислав Лисянский, начальник управления инвестиционно-торгового бизнеса банка "Альянс", сообщил, что основным фактором укрепление гривны является высокая активность нерезидентов на рынке ОВГЗ (покупки бумаг) и продажи государственных корпораций, таких как НАК "Нефтегаз".

Последний аукцион по ОВГЗ показал высокий спрос на бумаги со стороны (более 11 млрд гривен в эквиваленте), несмотря на снижение доходности к рекордным уровням.

"Дальнейшее укрепление гривны будет зависеть от действий НБУ. На этой неделе НБУ выкупал большой объем валюты с рынка, но при этом не позволял резко укрепляться национальной валюте. Разница в курсе интервенций составляла 2-4 копейки в день. Таким образом, складывается впечатление, что НБУ не дает сильно укрепляться валюте, но, при этом, все равно показывает тенденцию. Достигнет ли курс отметки 23 UAH/USD, будет зависеть только от действий регулятора", - сообщил банкир.

В первом квартале 2020 года, по словам Лисянского, курс будет зависеть, в первую очередь, от действий спекулянтов и держателей ОВГЗ.

"В январе-марте нас ждут большие погашения ранее выпущенных ОВГЗ. Будут ли нерезиденты перекладывать ресурс в новые облигации или будут фиксировать доход пока непонятно. Международные рынки не дают достаточной альтернативы по доходности финансовых инструментов. Украинские облигации, несмотря на снижение доходности и перспективы дальнейшего понижения учетной ставки, остаются очень привлекательной альтернативой для иностранных инвесторов. Так же, необходимо будет понимать, с каким балансом будет выполнен бюджет за 2019 год. Возможно, Минфину придется размещать большие объемы ОВГЗ в январе, что привлечет новые поступления валюты в Украину", - добавил он.

Таким образом, в первой половине квартала нет оснований ожидать резкой девальвации гривны.

На вторую половину квартала будет влиять начало активного рабочего цикла импортеров и дальнейшие операции с ОВГЗ.

По данным Идея Банка, среди главных причин, которые влияют на укрепление гривны можно выделить: иностранные инвестиции в ОВГЗ; агроэкспортеров и продукцию металлургов; трудовых мигрантов, которые активно пересылают деньги в Украину и продажу валюты государственными компаниями.

Как отметили в Идея Банке, до конца текущего года гривна имеет все шансы укрепиться до уровня 23 UAH/USD и на таком уровне завершить 2019 год.

В первом квартале 2020 года все вышеперечисленные причины укрепления гривны сохранятся, и в банке ожидают курсовой коридор в пределах 22,50-23,50 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в Украине с начала года курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте.