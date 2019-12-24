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24 декабря 2019, вторник, 17:46 438
Экономика 2019-12-24T17:46:52+02:00
Українські Новини
Гривна продолжает расти: какой курс валют после выходного установил НБУ

Гривна продолжает расти: какой курс валют после выходного установил НБУ

Анна Рудык
Курс валют, курс доллара, Курс евро
Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Пока банкиры не прогнозируют девальвацию гривны до конца 2019 года, Национальный банк снова повышает официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26 декабря, на 2,06 коп. до 23,2552 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 декабря, на 1,54 коп. до 23,2758 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3012,4878
100 долларов США 2325,5155
100 швейцарских франков 2368,6994
1000 иен 212,6142
10 российских рублей 3,7407
100 евро 2576,6712

Как сообщали Українські Новини, в 2020 году Кабинет Министров, Национальный банк, предприятия и банки должны выплатить 17,059 млрд долларов по внешним долгам.

Тем временем во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с курсом валют 23 декабря на 6,95 коп. до 23,2803 UAH/USD, курс покупки понизился на 11,72 коп. до 22,9324 UAH/USD.

Также после значительного укрепления гривны, которая достигла уровня 2016 года, а также побила мировой рекорд по темпам роста, курс гривны может значительно упасть уже после Нового года, в январе.

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