Гривна побила мировой рекорд: чего ожидать от курса валют

В Украине с начала года курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте, понизившись на 12,11% и продолжая удерживаться в этих значениях. Так, в начале года курс гривны колебался в пределах 27,6 грн/$, но уже в ноябре доллар упал ниже отметки в 25 гривен. Финансисты проанализировали тенденцию курса валют в Украине и сделали выводы, что падения гривны в ближайшее время ожидать не стоит, пишет "Обозреватель".

"В ноябре гривна может сохранить свои позиции вблизи отметки 25 грн. за доллар на фоне высоких ожиданий возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом и поступления иностранных инвестиций в Украину", - прогнозирует руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

И хотя настоящие инвесторы пока еще только присматриваются к Украине, валюта в страну регулярно поступает за счет выкупа государственных долговых бумагах. То есть иностранцы инвестируют в украинский госдолг и для этого продают доллары и покупают гривни. Но это всего лишь кредиты, которые придется возвращать еще и с 20%. Почему иностранцам выгодно покупать украинские ценные бумаги? В Европе ставки в десятки раз ниже. Там много заработать не получится.

"Несмотря на снижение учетной ставки НБУ и последовавшее за этим снижение доходности по государственным облигациям, спрос на украинский государственный долг остается высоким. Пока инвесторы верят в Украину и видят хорошие инвестиционные возможности в связи с высокой вероятностью возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом, а также деэскалации военного конфликта на Донбассе и открытия рынка земли. Но эту веру могут пошатнуть политическая нестабильность и раскол в правящей партии", – отмечает Андрей Шевчишин.

Аналитик "Альпари" Максим Пархоменко также соглашается: одно из ключевых условий удержания стабильного курса гривны - позитивные новости от МВФ. Для иностранцев сотрудничество с Фондом такой себе маркер, который дает понять, что власти выполняют взятые на себя обязательства и проводят разумную экономическую политику. Кроме того, полученные дешевые кредиты дают стране возможность выполнять свои долговые обязательства.

А без МВФ для инвесторов риски в Украине вырастут, поэтому и приток средств сократится.

"Виновником роста гривны является аукцион ОВГЗ, который проходил в понедельник. Спрос на гривну перед этим аукционом позволил увидеть снижение стоимости доллара в обменниках. К сожалению, пока ожидать формирования тренда на укрепление гривны в этом году уже не стоит. В СМИ витает информация относительно отсутствия успехов в программе с МВФ, а без нее дополнительных кредитов и инвесторов мы с вами получить не сможем", - считает Пархоменко.

Если изменится новостной фон, рынок начнет испытывать нехватку валютного предложения, и гривна перейдет в более широкий диапазон колебаний – 25,5–26,5 грн/$, добавляет Пархменко. В то же время Шевчишин уверен: доллар все-таки будет удерживаться в районе 25 грн.

Дефицит растет, а долги приходится отдавать

Украина в следующем году отдаст каждую третью гривну на обслуживание и погашение государственного долга. В НБУ отмечают: одна из причин – плановые выплаты процентов по тем самым долговым бумагам (облигациям внешнего госзайма).

"Дефицит, однако, был ниже по сравнению с сентябрем прошлого года из-за меньшего отрицательное сальдо торговли товарами ($1.4 млрд). Этому способствовало ускорение роста экспорта товаров (до 11.9% г / г) и существенное замедление роста импорта (до 2% г / г)", - говорится в отчете НБУ.

"Инвестиции" нерезидентов в гривневые ОВГЗ в сентябре увеличились по сравнению с августом, однако из-за плановых погашений сформировался незначительный отток капитала. Из-за выплат по кредитам МВФ международные резервы уменьшились по сравнению с августом, однако в целом с начала года они выросли до $21.4 млрд по состоянию на конец сентября.

Министерство финансов запланировало взять в долг в 2019-м 345,9 млрд грн. При этом, как отчитались в ведомстве, только за первые семь месяцев они уже успели одолжить 255,3 млрд грн.

Иностранцы в текущем году дали в долг Украине в 13,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. План по заимствованию перевыполнен, а вот по доходам – наоборот. Дефицит бюджета составил более 1,1 млрд грн. Доходную часть провалили. И как заявляют в самом министерстве – из-за резкого укрепления гривны.

Чтобы курс доллара не зависел от позиции кредиторов, Украина должна в первую очередь наращивать экономику, увеличивать экспорт, выводить из тени операции и сокращать контрабанду. До тех пор, считают аналитики, девальвации не избежать.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 8 ноября на 0,42 коп. до 24,6606 UAH/USD, курс покупки повысился на 1,13 коп. до 24,3731 UAH/USD.

Темв ременем НБУ увеличил покупку валюты на межбанке в 2,4 раза.