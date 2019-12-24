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24 декабря 2019, вторник, 08:15 766
Финансы 2019-12-24T09:15:01+02:00
Українські Новини
Доллар по 27: что будет с гривной после Нового года

Доллар по 27: что будет с гривной после Нового года

Ярина Вацяк
Деньги, экономический прогноз, Обмен валют, Доллар, Гривна, Курс валют, Курс гривны, курс доллара, прогноз курса валют 2020

После значительного укрепления гривны, которая достигла уровня 2016 года, а также побила мировой рекорд по темпах роста, курс гривны может значительно упасть уже после Нового года, в январе. Так, по мнению правительства и экспертов, с января 2020 года доллар подскочит в Украине примерно до 27 гривен. Тем временем банкиры не прогнозируют девальвацию гривны до конца 2019 года и в 1-м квартале 2020 года.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "24 канала" главный редактор "Бизнес Цензор" Сергей Головнев.

"Мы делали материал о прогнозе консалтинговых инвестиционных агентств мировых, и многие из них сходят на том, что примерно это будет на этом уровне – 27 гривен за доллар", – отметил эксперт.

"Сейчас все прогнозируют и в бюджете заложено 27 гривен за доллар – это и будет средним курсом на 2020 год", – сказал Головнев.

Отмечается, что курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 декабря, на 1,54 коп. до 23,2758 UAH/USD.

Тем временем, в Министерстве экономики, торговли и сельского хозяйства считают возможными два сценария курса гривны на 2020 год. 

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