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26 грудня 2019, четвер, 10:15 8
Фінанси 2019-12-26T10:25:25+02:00
Українські Новини
Долар і євро після вихідного обвалилися до чергового мінімуму

Долар і євро після вихідного обвалилися до чергового мінімуму

Надежда Комендантова
Курс валют, курс долара, курс євро, Валюта

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 24 грудня на 3,94 коп. до 23,2274 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,48 коп. до 22,8803 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 8,21 коп. до 25,2481 UAH/EUR, курс продажу знизився на коп. до 8,07 25,7661 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 22,8803 23,2274 25,2481 25,7661 3,34 3,81
Максимальний 23,0000 23,5000 25,4000 26,1000 3,63 5,00
Мінімальний 22,5000 23,0500 24,8000 25,4000 2,50 3,60

Як повідомляли Українські Новини, після значного зміцнення гривні, яка досягла рівня 2016 року, а також побила світовий рекорд по темпах зростання, курс гривні може значно впасти вже після Нового року, в січні. Так, на думку уряду та експертів, з січня 2020 року долар підскочить в Україні приблизно до 27 гривень. Тим часом банкіри не прогнозують девальвацію гривні до кінця 2019 року і в 1-му кварталі 2020 року. А Національний банк знову підвищує офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26 грудня, на 2,06 коп. до 23,2552 UAH/USD.

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