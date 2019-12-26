Долар і євро після вихідного обвалилися до чергового мінімуму

На Донбасі бойовики застосували гранатомети, поранені два бійця ЗСУ 08:00

"Голос" не знає про гонорар Вакарчука за корпоратив в Мінську 16:00

"Океан Ельзи" назвав комерційною діяльністю свій виступ з Вакарчуком на корпоративі в Мінську 11:32

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