В обменниках Киева доллар упал еще ниже: курс валют

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с курсом валют 23 декабря на 6,95 коп. до 23,2803 UAH\/USD, курс покупки понизился на 11,72 коп. до 22,9324 UAH\/USD. Об этом сообщает BIN.ua. Средний курс покупки евро понизился на 16,62 коп. до 25,3200 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 7,33 коп. до 25,8665 UAH\/EUR. Курсы наличной иностранной валюты: Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 22,9324 23,2803 25,3200 25,8665 3,28 3,82 Максимальный 23,0700 23,5000 25,5500 26,3000 3,63 5,00 Минимальный 22,5000 23,1000 25,0000 25,6000 2,30 3,60 Как сообщали Українські Новини, после значительного укрепления гривны, которая достигла уровня 2016 года, а также побила мировой рекорд по темпах роста, курс гривны может значительно упасть уже после Нового года, в январе. Так, по мнению правительства и экспертов, с января 2020 года доллар подскочит в Украине примерно до 27 гривен. Тем временем банкиры не прогнозируют девальвацию гривны до конца 2019 года и в 1-м квартале 2020 года.