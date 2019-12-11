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11 декабря 2019, среда, 05:55 259
Финансы 2019-12-11T05:55:01+02:00
Українські Новини
Гривна обвалилась в цене: официальный курс валют на среду

Гривна обвалилась в цене: официальный курс валют на среду

Таня Войтюк
Курс валют, Курс гривны, курс доллара, Курс евро, Валюта
Доллары. Фото: pexel
Доллары. Фото: pexel

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 декабря, на 0,07 коп. до 23,6892 UAH/USD после того, как в начале недели доллар и евро рекордно обвалились в обменниках.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 декабря, на 3,63 коп. до 23,6885 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3121,1602
100 долларов США 2368,9203
100 швейцарских франков 2402,5389
1000 иен 218,1802
10 российских рублей 3,726
100 евро 2624,053

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк Украины укрепил гривну перед выходными еще на 15,41 коп.

Официальный курс гривны, устанавливаемый Национальным банком на 6-8 декабря, повысился на 5,33 коп. до 23,8770 UAH/USD, установив очередной рекорд падения доллара в 2019.

Кроме того, министр Милованов дал прогноз курса валют на следующий год. По прогнозу курс доллара средний в году ожидается на уровне 27 гривен, а при самом оптимистичном сценарии - 24 гривны за доллар.

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